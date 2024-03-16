Хакери зламали сервіс для голосування на псевдовиборах президента РФ

Сайт держпослуг Росії «ліг» після кібератаки

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони зламали систему державних послуг Росії, через яку здійснюється онлайн-голосування на «виборах президента». Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерело в ГУР.

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«Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування», – стверджує джерело видання.

Крім того, здійснюються атаки на електронні сервіси партії «Единая Россия».

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«Триває робота кіберфахівців ГУР МО України», – зазначив представник розвідки.

Нагадаємо, що кібери ГУР спричинили збій в онлайн-голосуванні ще вчора, у перший день «президентських виборів» у Росії. Не змогли віддати свій голос жителі низки регіонів.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.