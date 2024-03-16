Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хакери зламали сервіс для голосування на псевдовиборах президента РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хакери зламали сервіс для голосування на псевдовиборах президента РФ
Кібери ГУР атакували сервіс для онлайн-голосування на «виборах президента РФ»
фото: Pixabay

Сайт держпослуг Росії «ліг» після кібератаки

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони зламали систему державних послуг Росії, через яку здійснюється онлайн-голосування на «виборах президента». Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерело в ГУР.

«Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування», – стверджує джерело видання.

Крім того, здійснюються атаки на електронні сервіси партії «Единая Россия».

«Триває робота кіберфахівців ГУР МО України», – зазначив представник розвідки.

Нагадаємо, що кібери ГУР спричинили збій в онлайн-голосуванні ще вчора, у перший день «президентських виборів» у Росії. Не змогли віддати свій голос жителі низки регіонів.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Теги: росія вибори в Росії хакер ГУР кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожа пропаганда проводить інформаційну кампанії під назвою «Чорна трансплантологія»
Росіяни поширюють фейк про поховання військових без органів в Одесі
10 березня, 06:57
Переможниця Олена Наговіціна заявляє, що не звертає уваги на негативні коментарі та вже приміряє корону
Росіяни розкритикували переможницю конкурсу краси «Королева Далекого Сходу»
Вчора, 13:05
Лідер Франції зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала «набагато складнішою»
Макрон знову висловився про відправку військ до України
Вчора, 01:50

Соціум

У Софії проходить похорон патріарха Болгарського Неофіта (відео)
У Софії проходить похорон патріарха Болгарського Неофіта (відео)
Хакери зламали сервіс для голосування на псевдовиборах президента РФ
Хакери зламали сервіс для голосування на псевдовиборах президента РФ
Розвідка Британії зафіксувала стрімку тенденцію серед російських чоловіків
Розвідка Британії зафіксувала стрімку тенденцію серед російських чоловіків
Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)
Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»
Фінляндія ввела заборону на авто з російськими номерами
Фінляндія ввела заборону на авто з російськими номерами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
11K
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
5581
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
4174
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
3537
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих (оновлено)
3321
Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині

Новини

Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua