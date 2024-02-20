Ліквідовано одне із найактивніших угруповань хакерів: деталі від Bloomberg

Bloomberg: правоохоронці припинили діяльність хакерського угруповання LockBit

Міжнародна коаліція правоохоронців, до якої увійшли Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії, припинили діяльність хакерського угруповання LockBit. Про це пише агентство Bloomberg. Усього було конфісковано 11 тис. доменів, які використовуються хакерами та їх дочірніми компаніями для поширення програм-вимагачів. Веб-сайти з програмами-вимагачами, які використовували хакери, були знищені для запобігання подальшим атакам.

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LockBit – це шкідливе програмне забезпечення, яке блокувало доступ до комп'ютерних систем і вимагало від користувача викупу за відновлення даних. LockBit автоматично шукало потрібну жертву, поширювалось по мережі та зашифровувало всі дані на заражених пристроях. Шифрувальник застосовувася в цільових атаках проти великих підприємств та інших організацій. Таким чином зловмисники атакували компанії по всьому світу, завдаючи їм збитків, пов'язаних з однією з причин: зупинка роботи через раптову відмову найважливіших функцій, здирництво з метою отримання фінансової вигоди та крадіжка даних та загроза їх публікації у разі невиконання жертвою поставлених вимог.

В операції взяли участь правоохоронці із 11 країн з усього світу. Члени LockBit зізналися, що тепер перебувають під контролем міжнародної коаліції. Співробітникам правоохоронних органів за останні кілька днів вдалося зруйнувати інфраструктуру «одного з нейактивніших угруповань хакерів усіх часів», підкреслив представник ФБР.

Нагадаємо, 18 лютого ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.

До слова, хакерська група Head Mare зламала мережі російської компанії, яка входить у холдинг «Калашников».