Ліквідовано одне із найактивніших угруповань хакерів: деталі від Bloomberg
Bloomberg: правоохоронці припинили діяльність хакерського угруповання LockBit
Міжнародна коаліція правоохоронців, до якої увійшли Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії, припинили діяльність хакерського угруповання LockBit. Про це пише агентство Bloomberg. Усього було конфісковано 11 тис. доменів, які використовуються хакерами та їх дочірніми компаніями для поширення програм-вимагачів. Веб-сайти з програмами-вимагачами, які використовували хакери, були знищені для запобігання подальшим атакам.
В операції взяли участь правоохоронці із 11 країн з усього світу. Члени LockBit зізналися, що тепер перебувають під контролем міжнародної коаліції. Співробітникам правоохоронних органів за останні кілька днів вдалося зруйнувати інфраструктуру «одного з нейактивніших угруповань хакерів усіх часів», підкреслив представник ФБР.
Нагадаємо, 18 лютого ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери.
До слова, хакерська група Head Mare зламала мережі російської компанії, яка входить у холдинг «Калашников».
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