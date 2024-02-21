Українські правоохоронці викрили міжнародну хакерську організацію

Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та Росії

Кібератаки угрупування LockBit були спрямовані проти фінансових установ, які надають оборонну допомогу Україні

Кіберфахівці Служби безпеки України та слідчі Нацполіції разом з правоохоронними органами країн-партнерів викрили учасників міжнародного угруповання хакерів LockBit, котрі блокували роботу фінансових установ західних країн та вимагали гроші за відновлення роботи.

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Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки України та Національної поліції України.

Зазначається, що ця злочинна кіберорганізація вважається найавторитетнішою у світі вимагачів і з 2019 року здійснила понад три тисячі кібератак на інфраструктуру приватного сектору США та Європи зі збитками на мільярди євро. Зокрема, наголошують в СБУ, кібератаки були спрямовані проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні.

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На національному рівні спецоперація проходила за участі слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, кіберфахівців Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, на міжнародному – за координації Європолу.

«Хакери надавали своє вірусне програмне забезпечення та інфраструктуру як послугу афілійованим особам в країнах західної Європи, які шифрували дані жертви, погрожували їх витоком інформації та вимагали викуп. Отримавши кошти, розподіляли їх між основною командою LockBit і афілійованими особами, які отримували до 75% злочинного прибутку», – повідомляють в Нацполіції.

Правоохоронці зазначають, що в Україні злочинців представляли батько і син, від дій яких постраждали фізичні особи, підприємства, державні установи та заклади охорони здоров‘я у Франції.

Слідчі Нацполіції провели ряд обшуків за місцями проживання хакерів у Тернополі, у ході яких було вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку, які використовувались в протиправній діяльності. У результаті було заблоковано понад 200 пов‘язаних зі злочинною діяльністю криптовалютних рахунків і видалено 34 сервери у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великобританії. Це дозволило блокувати діяльність основної хакерської платформи та іншої злочинної критичної інфраструктури.

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Раніше повідомлялося, що міжнародна коаліція правоохоронців, до якої увійшли Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії, припинили діяльність хакерського угруповання LockBit.

Нагадаємо, російські хакери атакували ресурси українських медіа. До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу.