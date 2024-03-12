Урядові установи Франції постраждали від атаки хакерів «безпрецедентної інтенсивності»

Франція стала ще однією із жертв масованої атаки хакерів

Кібератаки «безпрецедентної інтенсивності» вразили кілька державних органів Франції. Про це повідомило агентство The National з посиланням на комюніке канцелярії прем'єр-міністра Габріеля Атталя. В інформації наголошується, що уряду вдалося стримати наслідки.

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Атака розпочалася ще в неділю, коли «багато міністерських служб було атаковано з використанням знайомих технічних засобів, але з безпрецедентною інтенсивністю», – повідомили в канцелярії Атталя, не надавши додаткових подробиць про цілі.

Напади «нині не приписуються Росії», що є очевидною підозрою для багатьох, з огляду на підтримку Францією України, повідомило агентству AFP джерело у службі безпеки. Співробітники секретаріату прем'єр-міністра додали, що «було активовано кризову групу для вжиття контрзаходів», що означає «вплив цих атак було зменшено для більшості служб та відновлено доступ до державних веб-сайтів».

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Спеціалізовані служби, включаючи агентство інформаційної безпеки ANSSI, «вживали заходів фільтрації доти, доки атаки не припиняться».

Раніше стало відомо, що Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни.

Раніше пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.