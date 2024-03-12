Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Урядові установи Франції постраждали від атаки хакерів «безпрецедентної інтенсивності»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урядові установи Франції постраждали від атаки хакерів «безпрецедентної інтенсивності»
Хакери атакували низку державних установ у Франції
фото із відкритих джерел

Франція стала ще однією із жертв масованої атаки хакерів

Кібератаки «безпрецедентної інтенсивності» вразили кілька державних органів Франції. Про це повідомило агентство The National з посиланням на комюніке канцелярії прем'єр-міністра Габріеля Атталя. В інформації наголошується, що уряду вдалося стримати наслідки.

Атака розпочалася ще в неділю, коли «багато міністерських служб було атаковано з використанням знайомих технічних засобів, але з безпрецедентною інтенсивністю», – повідомили в канцелярії Атталя, не надавши додаткових подробиць про цілі.

Напади «нині не приписуються Росії», що є очевидною підозрою для багатьох, з огляду на підтримку Францією України, повідомило агентству AFP джерело у службі безпеки. Співробітники секретаріату прем'єр-міністра додали, що «було активовано кризову групу для вжиття контрзаходів», що означає «вплив цих атак було зменшено для більшості служб та відновлено доступ до державних веб-сайтів».

Спеціалізовані служби, включаючи агентство інформаційної безпеки ANSSI, «вживали заходів фільтрації доти, доки атаки не припиняться».

Раніше стало відомо, що Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни.

Раніше пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

Читайте також: Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
Теги: кібератака Міністерство юстиції Франція хакер прессекретар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони прокоментувало інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні
Міноборони прокоментувало інформацію про зміну підходу НАТО до допомоги Україні
15 лютого, 03:50
За словами міністр закордонних справ, російські агенти послаблювати рішучість Естонії в підтримці України
Естонія затримала десяток ймовірних російських агентів
20 лютого, 15:55
Влада розглядає варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні завдання у війні
Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: роз’яснення Мін'юсту
21 лютого, 08:22
Застосунок I'm Ukrainian mobile app був створений як цифрове комʼюніті для українців за кордоном
Українці за кордоном можуть знайти собі пару на 14 лютого за допомогою застосунку
13 лютого, 15:04
Площа Естонії скоротилась на декілька квадратних кілометрів
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території
23 лютого, 11:17
Pаніше видання Рolitico повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
Прем'єрка Естонії дотепно відреагувала на новину про те, що вона «їсть росіян на сніданок»
5 березня, 18:54
Канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Сальм має надію, що Україна найближчими місяцями отримає далекобійну зброю
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України
2 березня, 08:16
Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» відповідальна за розробку ракет «Кинджалів»
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
Вчора, 17:39
Основними цілями хакерів стали Департамент поліції та прикордонної охорони, Податково-митний департамент і Міністерство юстиції
Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни
Вчора, 21:03

Телеком

Урядові установи Франції постраждали від атаки хакерів «безпрецедентної інтенсивності»
Урядові установи Франції постраждали від атаки хакерів «безпрецедентної інтенсивності»
Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни
Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни
Обмеження роботи TikTok. Байден висловив свою позицію
Обмеження роботи TikTok. Байден висловив свою позицію
Блокування Ukr.net. Компанія пояснила, що сталося і як було вирішено проблему
Блокування Ukr.net. Компанія пояснила, що сталося і як було вирішено проблему
Ukr.net частково відновив свою роботу
Ukr.net частково відновив свою роботу
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
59K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
14K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
11K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
7940
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7435
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua