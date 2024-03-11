Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни
Естонія пережила наймасштабнішу кібератаку за час існування країни
На вихідних сайти державних установ Естонії стали об'єктом наймасштабнішої хвилі атак типу DDoS в історії країни. Про це заявив прессекретар Департаменту державної інфосистеми Естонії, повідомляє Postimees.
Зазначається, що завдяки протидіям їхній вплив не був значним. Прессекретар Департаменту державної інфосистеми додав, що в суботу та неділю було організовано атаки проти двадцяти сайтів державного сектору.
Основними цілями стали Департамент поліції та прикордонної охорони, Податково-митний департамент і Міністерство юстиції, сторінки яких найактивніше піддавалися атакам у суботу вдень.
Повідомляється, що Естонія останніми роками впровадила технічні контрзаходи, що охоплюють більшість важливих сайтів і сервісів державного сектору.
Раніше пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.
До слова, 26 грудня 2023 року парламент Албанії зазнав кібератаки, під час якої хакери намагалися знищити його дані. Уряд країни тимчасово призупинив роботу.
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