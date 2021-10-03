Кількість смертей від Covid-19 у світі перевищила 5 млн

За даними агентства Reuters, щохвилини помирає п’ятеро людей

Число загиблих від коронавірусу в світі, перевищило 5 млн осіб. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні дані підрахунку.

Більш ніж половина всіх смертей у світі, зареєстрованих в середньому за останні сім днів, припадають на США, Росію, Бразилію, Мексику та Індію.

1 жовтня США подолали планку в 700 тис. смертей – в абсолютних цифрах це найвищий показник у світі.

Згідно з аналізом Reuters, щоб кількість загиблих від Covid-19 досягла перших 2,5 млн осіб, знадобилося трохи більше ніж рік, тоді як наступні 2,5 млн смертей були зареєстровані трохи менше, ніж за вісім місяців.

За останній тиждень в світі щодня реєструвалося в середньому 8 тис. смертей, або близько п’яти померлих кожну хвилину. Однак останнім часом світовий рівень смертності сповільнився, констатує агентство.

Південна Америка має найвищий рівень смертності у світі, на неї припадає 21% всіх зареєстрованих смертей, за нею йдуть Північна Америка і Східна Європа, на кожну з яких припадає понад 14% всіх смертей.

Індія – одна з перших країн, які постраждали від штаму «Дельта», з розгортанням кампанії вакцинації зуміла знизити показник летальності з 4 тис. смертей на день у середньому до менше ніж 300.

Близько 47% населення Індії, придатного для вакцинації за віком, отримали як мінімум одну дозу щеплення.

Штам «Дельта» нині є домінантним штамом у всьому світі і був зареєстрований в 187 з 194 країн – членів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

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