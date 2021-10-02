Covid-19 в Україні: за добу зафіксовано майже 12 тисяч випадків хвороби
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області
За добу 1 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1104, медпрацівників – 235). Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 692 особи;
- летальних випадків – 203;
- одужало – 3 469 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 46 962 особи,
- методом ІФА – 11 787 осіб,
- експрес-тестами – 32 354 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 447 222 особи;
- одужало – 2 261 924 особи;
- летальних випадків – 56 649;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 922 388.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
Нагадаємо, за добу 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 059, медпрацівників – 248).
До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.
Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.