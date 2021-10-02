Covid-19 в Україні: за добу зафіксовано майже 12 тисяч випадків хвороби

За добу методом ПЛР протестували понад 46 тисяч українців

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

За добу 1 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1104, медпрацівників – 235). Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 692 особи;

летальних випадків – 203;

одужало – 3 469 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 46 962 особи,

методом ІФА – 11 787 осіб,

експрес-тестами – 32 354 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 447 222 особи;

одужало – 2 261 924 особи;

летальних випадків – 56 649;

проведено ПЛР-тестувань – 12 922 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, за добу 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 059, медпрацівників – 248).

До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.