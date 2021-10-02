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    Covid-19 в Україні: за добу зафіксовано майже 12 тисяч випадків хвороби

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    За добу методом ПЛР протестували понад 46 тисяч українців - Covid-19 в Україні: за добу зафіксовано майже 12 тисяч випадків хвороби
    За добу методом ПЛР протестували понад 46 тисяч українців
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    За добу 1 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1104, медпрацівників – 235). Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 692 особи;
    • летальних випадків – 203;
    • одужало – 3 469 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 46 962 особи,
    • методом ІФА – 11 787 осіб,
    • експрес-тестами – 32 354 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 447 222 особи;
    • одужало – 2 261 924 особи;
    • летальних випадків – 56 649;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12 922 388.
    • За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Нагадаємо, за добу 30 вересня в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 059, медпрацівників – 248).

    До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: хвороби час коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу зафіксовано майже 12 тисяч випадків хвороби