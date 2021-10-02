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    Понад 700 тис. осіб у США стали жертвами наслідків коронавірусу: більшість померлих – нещеплені

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    Жертвами Covid-19 стають молодші люди, ніж раніше - Понад 700 тис. осіб у США стали жертвами наслідків коронавірусу: більшість померлих – нещеплені
    Жертвами Covid-19 стають молодші люди, ніж раніше
    Фото з відкритих джерел

    У серпні у вікових категоріях до 55 років був рекорд смертності

    У США від наслідків Covid-19 померли понад 700 тисяч осіб. Про це інформує американський Університет Джонса Гопкінса.

    У країні зареєстровано 700 тис. 258 смертей від коронавірусу, число випадків зараження досягло 43 млн 615 тис.149.

    При цьому переважна більшість американців, які померли від коронавірусу в останні місяці, не були щеплені, хоча мали таку можливість. Про це повідомляє The New York Times.

    Вік жертв Covid-19 став менше: в серпні у всіх вікових категоріях до 55 років було встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу.

    Нагадаємо, на кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні.

    Також стало відомо, що фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

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    Теги: США рекорд коронавірус
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    Понад 700 тис. осіб у США стали жертвами наслідків коронавірусу: більшість померлих – нещеплені