Понад 700 тис. осіб у США стали жертвами наслідків коронавірусу: більшість померлих – нещеплені

Жертвами Covid-19 стають молодші люди, ніж раніше

У серпні у вікових категоріях до 55 років був рекорд смертності

У США від наслідків Covid-19 померли понад 700 тисяч осіб. Про це інформує американський Університет Джонса Гопкінса.

У країні зареєстровано 700 тис. 258 смертей від коронавірусу, число випадків зараження досягло 43 млн 615 тис.149.

При цьому переважна більшість американців, які померли від коронавірусу в останні місяці, не були щеплені, хоча мали таку можливість. Про це повідомляє The New York Times.

Вік жертв Covid-19 став менше: в серпні у всіх вікових категоріях до 55 років було встановлено новий рекорд смертності від коронавірусу.

Нагадаємо, на кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні.

Також стало відомо, що фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%.

Читайте також: