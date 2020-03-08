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    У світі

    Кількість загиблих від злив у Бразилії зросла до 41

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    Восьмеро людей загинули в&nbsp;муніципалітеті Сантус і&nbsp;троє &ndash; у Сан-Вісенті, де&nbsp;пошукові роботи завершили в суботу - Кількість загиблих від злив у Бразилії зросла до 41
    Восьмеро людей загинули в муніципалітеті Сантус і троє – у Сан-Вісенті, де пошукові роботи завершили в суботу

    39 осіб вважаються зниклими безвісти

    До 41 особи зросла кількість жертв зсувів та повеней у бразильському Сан-Паулу, викликаних зливами на початку тижня.

    Повідомляє портал G1 із посиланням на рятувальників.

    29 осіб загинули на узбережжі штату в муніципалітеті Гуаружа, де за перші 24 години випала більше як місячна норма опадів.

    Восьмеро людей загинули в муніципалітеті Сантус і троє – у Сан-Вісенті, де пошукові роботи завершили в суботу.

    Ще 39 осіб вважаються зниклими безвісти.

    Минулого місяця у штаті Сан-Паулу було зареєстровано найсильнішу зливу за останні 77 років. Сильний шторм протягом останніх днів призвів до того, що в деяких районах країни за кілька годин випала місячна норма опадів, спустошивши південне узбережжя штату Сан-Паулу та бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро, другого за чисельністю населення міста країни.

    Негода зумовила вимушене переселення 500 осіб, які нині перебувають у тимчасових притулках, поки рятувальники продовжують пошуки постраждалих. Уряд Сан-Паулу оголосив про відправку 21 тонни гуманітарної допомоги тим, хто втратив дах над головою.

    Нагадаємо, щонайменше 57 людей загинули після двох днів сильних дощів, що викликали масові повені і зсуви на південному сході Бразилії у січні.

    Як повідомлялося, МЗС рекомендує українцям не їхати до Бразилії через потужні зливи.

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