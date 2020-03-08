Італія закриває на карантин 12 провінцій через коронавірус графіка



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У всіх провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти

В'їзд і виїзд із карантинної зони дозволено «лише за крайньої потреби».

Уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї автономного регіону Ломбардії та ще 11 провінцій на півночі країни.

Як пише La Respublica, дороги перекриті, в'їзд і виїзд дозволено «лише за крайньої потреби».

Відтак на карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закрили провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

У всіх цих провінціях будуть закриті школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри зможуть працювати з понеділка до п'ятниці.

Вводяться наступні обмеження:

в'їжджати до «червоної зони» та виїжджати з неї заборонено, хіба маєте крайню потребу;

особам з ознаками респіраторної інфекції чи з температурою понад 37,5 градуса наполегливо рекомендують повідомити лікаря, залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з людьми;

усім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус, заборонено виходити на вулицю;

спортивні змагання та інші громадські заходи, серед них і релігійні, – скасовано. Похорони, весілля тощо проводити заборонено;

усі музеї, спортивні секції, культурні центри, курорти та басейни – закриті;

бари та ресторани можна тримати відкритими, якщо власник гарантує відстань між клієнтами у понад метр;

відпустки для лікарів та медсестер на цей період також надавати заборонено.

ЗМІ зазначає, що в Італії за добу виявили 778 нових хворих. Всього в країні на Covid-19 захворіли 3858 осіб.

Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

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Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус

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