Bloomberg: новий кредит МВФ відкладається через зміну уряду та вплив олігархів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредит МВФ у $5,5 млрд затримується «на місяці»

Інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів

Переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються через відставку уряду Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Bloomberg.

«МВФ стурбований зміною влади в Україні та впливом олігархів на Кабмін. В результаті кредит в $5,5 млрд затримується на місяці», - пише ЗМІ.

У статті зазначається, що уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів.

Після відставки Кабміну, яка призвела до падіння облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з МВФ. Кредит у $5,5 млрд від МВФ, який Україна планувала отримувати, є критично важливим для майбутніх інвестицій.

6 березня Новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

До слова, курс долара може стрімко стрибнути.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.