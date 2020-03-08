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    Bloomberg: новий кредит МВФ відкладається через зміну уряду та вплив олігархів

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    <p>Кредит МВФ у $5,5 млрд затримується &laquo;на місяці&raquo;</p> - Bloomberg: новий кредит МВФ відкладається через зміну уряду та вплив олігархів

    Кредит МВФ у $5,5 млрд затримується «на місяці»

    Інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів

    Переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються через відставку уряду Олексія Гончарука.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «МВФ стурбований зміною влади в Україні та впливом олігархів на Кабмін. В результаті кредит в $5,5 млрд затримується на місяці», - пише ЗМІ.

    У статті зазначається, що уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів.

    Після відставки Кабміну, яка призвела до падіння облігацій, новий міністр фінансів Ігор Уманський прагнув швидше продовжувати співпрацю з МВФ. Кредит у $5,5 млрд від МВФ, який Україна планувала отримувати, є критично важливим для майбутніх інвестицій.

    6 березня Новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

    До слова, курс долара може стрімко стрибнути.

    Раніше цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.

    Кабмін Мінфін МВФ кредит економіка олігархи Україна уряд Руслан Рябошапка Олексій Гончарук Ігор Уманський
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