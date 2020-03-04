В Іспанії зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції



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Пацієнт помер ще 13 лютого, проте офіційно повідомили про це лише 3 березня

Загалом в Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом

Перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

Про це у вівторок, 3 березня, повідомив департамент охорони здоров'я автономного співтовариства Валенсія.

Зазначається, що пацієнт помер ще 13 лютого. Вірус був виявлений після ретроспективного дослідження.

Загалом в Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом. Найбільше хворих було виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.