В Іспанії зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції
Пацієнт помер ще 13 лютого, проте офіційно повідомили про це лише 3 березня
Загалом в Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом
Перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.
Про це у вівторок, 3 березня, повідомив департамент охорони здоров'я автономного співтовариства Валенсія.
Зазначається, що пацієнт помер ще 13 лютого. Вірус був виявлений після ретроспективного дослідження.
Загалом в Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом. Найбільше хворих було виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.
До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.
Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.
Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.
Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.
Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.