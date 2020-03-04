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    У світі

    В Іспанії зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції

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    <p>Пацієнт помер ще 13 лютого, проте офіційно повідомили про це лише 3 березня</p> - В Іспанії зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції

    Пацієнт помер ще 13 лютого, проте офіційно повідомили про це лише 3 березня

    Загалом в Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом

    Перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

    Про це у вівторок, 3 березня, повідомив департамент охорони здоров'я автономного співтовариства Валенсія.

    Зазначається, що пацієнт помер ще 13 лютого. Вірус був виявлений після ретроспективного дослідження.

    Загалом в Іспанії було зафіксовано понад 150 випадків зараження новим коронавірусом. Найбільше хворих було виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.

    До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

    Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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