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    Здоров'я

    Із зараженим коронавірусом мешканцем Чернівців контактували до 10 людей

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    Найближчий контакт &ndash; дружина, яка була разом з хворим - Із зараженим коронавірусом мешканцем Чернівців контактували до 10 людей
    Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим

    За людьми, які контактували із зараженим, встановлено медико-санітарне спостереження

    Медико-санітарне спостереження встановлено за близько 10 людьми, які контактували з українцем із захворванням на коронавірус, його дружина перебуває в самоізоляції.

    Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню «РБК-Україна»

    «Цей процес чітко контролюється епідеміологами. Усіх інших контактних осіб визначено. Загалом, це до 10 людей. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим. Вона знаходиться на самоізоляції у домашніх умовах», - відповів він на запитання щодо даних про людей, які контактували з пацієнтом з коронавірусом.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Його дружина наразі вдома в самоізоляції, вона почувається добре. Прикордонник із пункту пропуску «Порубне», який контактував із хворим, перебуває під наглядом лікарів.

    Зазначимо, що у Чернівцях сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагають ізолювати його дружину в лікарні.

    Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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