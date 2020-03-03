Із зараженим коронавірусом мешканцем Чернівців контактували до 10 людей



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Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим

За людьми, які контактували із зараженим, встановлено медико-санітарне спостереження

Медико-санітарне спостереження встановлено за близько 10 людьми, які контактували з українцем із захворванням на коронавірус, його дружина перебуває в самоізоляції.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню «РБК-Україна»

«Цей процес чітко контролюється епідеміологами. Усіх інших контактних осіб визначено. Загалом, це до 10 людей. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим. Вона знаходиться на самоізоляції у домашніх умовах», - відповів він на запитання щодо даних про людей, які контактували з пацієнтом з коронавірусом.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Його дружина наразі вдома в самоізоляції, вона почувається добре. Прикордонник із пункту пропуску «Порубне», який контактував із хворим, перебуває під наглядом лікарів.

Зазначимо, що у Чернівцях сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагають ізолювати його дружину в лікарні.

Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.