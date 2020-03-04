Макрон відмовився від рукостискань при зустрічах через коронавірус



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Президент Франції Еммануель Макрон

Еммануель Макрон схвалив деякі заходи, щоб звести до мінімуму ймовірність заразитися вірусом

Президент Франції Еммануель Макрон вживає заходів обережності, щоб не заразитися новим коронавірусом.

Про це пише Paris Match.

В оточенні глави держави додали, що при цьому Макрон схвалив деякі заходи, щоб звести до мінімуму ймовірність заразитися вірусом.

«Він відмовився від рукостискань при зустрічах», - розповів співрозмовник видання.

Крім того, в Єлисейському палаці втілюють в життя комплекс спеціальних заходів щодо захисту Макрона від коронавірусу.

Як відомо, у Франції виявлено майже 200 заражених коронавірусом. Три людини померли.

Нагадаємо, глава МВС Німеччини не потиснув руку Меркель через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.