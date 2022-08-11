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«Безпрецедентне диво»: Північна Корея оголосила про «перемогу» над Covid-19

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Безпрецедентне диво»: Північна Корея оголосила про «перемогу» над Covid-19
Кім Чен Ин оголосив про «перемогу» над Covid-19 в Північній Кореї
фото: Reuters

Лідер КНДР заявив, що офіційний рівень смертності в Північній Кореї, що становить 74 людини, є «безпрецедентним дивом» в порівнянні з іншими країнами

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про «перемогу» в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати максимальні протиепідемічні заходи, введені в травні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на «Центральне телеграфне агентство Кореї» (ЦТАК).

Північна Корея не публікувала кількість підтверджених заражень вірусом.

Лідер КНДР заявив, що офіційний рівень смертності в Північній Кореї, що становить 74 людини, є «безпрецедентним дивом» в порівнянні з іншими країнами.

Ці цифри навряд чи показують реальну картину, зазначають експерти. У КНДР не було розгорнуто жодної відомої програми вакцинації. Замість цього Пхеньян заявляє, що покладалася на обмеження, домашні ліки і на «вигідну соціалістичну систему в корейському стилі».

Відомі лише офіційні дані, що з кінця квітня одужали 4,77 млн осіб, а 74 померли. Таким чином, коефіцієнт смертності становить 0,002%, а це найнижчий показник у світі.

Всесвітня організація охорони здоров’я поставила під сумнів заяви Північної Кореї, заявивши минулого місяця, що вважає, що ситуація погіршується, а не покращується на тлі відсутності незалежних даних.

Нагадаємо, європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

Нещодавно голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає.

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