Північна Корея випробувала крилаті ракети великої дальності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Північна Корея випробувала крилаті ракети великої дальності
Випробування відбулися в Жовтому морі
фото: Kcna

Пхеньян заявив про успішні пуски ракет великої дальності, які перебували в повітрі майже три години

Північна Корея провела запуск стратегічних крилатих ракет великої дальності. За випробуваннями особисто спостерігав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що цей запуск є останнім заходом, на якому був присутній Кім Чен Ин у низці подій, покликаних підкреслити військовий та економічний прогрес країни напередодні ключового з'їзду правлячої партії. Очікується, що з'їзд відбудеться на початку 2026 року.

Згідно з інформацією KCNA, очільник КНДР висловив «велике задоволення», коли крилаті ракети, летячи по своїй орбіті над морем від Корейського півострова, вразили ціль.

За словами Кім Чен Ина, «регулярна перевірка надійності та оперативності компонентів ядерного стримування КНДР» є відповідальною першою, оскільки країна «стикається з різними загрозами безпеці». Також він підтвердив, що Північна Корея продовжить докладати всіх зусиль до «необмеженого» розвитку своїх ядерних бойових сил.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років.

Раніше Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Теги: озброєння Північна Корея Кім Чен Ин

