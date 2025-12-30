Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ
Вантажне судно Ursa Major входить до «тіньового флоту» РФ
фото: російські ЗМІ

Іспанське розслідування встановило, що вантажний корабель перевозив таємний стратегічний вантаж

Російський корабель, який у грудні 2024 року затонув біля іспанського порту Картахена, перевозив два ядерні реактори. Вантаж повинен був надійти до Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Verdad.

За даними слідчих, вантажне судно Ursa Major («Велика Ведмедиця») входить до «тіньового флоту» РФ. У грудні цей корабель перевозив таємний вантаж для КНДР. На борту судна перебували два корпуси ядерних реакторів типу ВМ-4СГ.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, 11 грудня 2024 року судно вийшло з Санкт-Петербурга до Владивостока. Вантаж складав два 45-тонних накриття на ядерні реакторні установки криголама проєкту 10510, який будується, та два німецькі 380-тонні мобільні портові крани Liebherr 420, які мали бути встановлені в порту Владивостока.

Офіційно капітан заявляв про перевезення порожніх контейнерів, портових кранів та допоміжного обладнання, однак аерофотознімки виявили незадекларовані важкі контейнери на кормі. Прибуття до порту призначення очікувалося 22 січня.

Вантажне судно Ursa Major перетинало Ла-Манш у супроводі військового російського конвою. Однак 22 грудня 2024 року іспанські служби зафіксували різку зміну курсу корабля і втрату ходу, а вже 23 грудня надійшов сигнал лиха за 60 морських миль (трохи більше як 111 км) від Картахени. Рибальські кораблі, які були поруч, допомогли врятувати з російського судна 14 моряків, ще двоє на 23 грудня вважалися зниклими безвісти.

Однак, ситуація з операції порятунку загострилася, коли в акваторії появився російський десантний корабель «Іван Грен», який вимагав від іспанських суден відійти від району аварії. Після застосування сигнальних ракет і радіоелектронних заходів Ursa Major зникла з поверхні та затонула на глибині близько 2500 метрів. Надалі до району аварії прибуло російське океанографічне судно «Янтар», яке, за оцінками, могло проводити операцію зі знищення або приховування залишків секретного вантажу.

За даними правоохоронців, 22 грудня 2024 року сейсмографи зафіксували коливання, сумісні з підводною детонацією вибухівки малої потужності у момент затоплення судна. Огляд пошкоджень показав отвір у корпусі з деформацією металу всередину, що вказує на ураження ззовні, а не внутрішній вибух.

Слідчі також встановили, що розміри пробоїни не відповідали класичній торпеді, але узгоджуються з ураженням суперкавітаційною бронебійною торпедою без великої бойової частини. Іспанська влада не виключає, що втручання могло бути спрямоване на зрив таємної доставки ядерних технологій для КНДР.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що Російська Федерація допомогла Північній Кореї побудувати свій перший атомний підводний човен. Москва надала Пхеньяну допомогу в обмін на військових та озброєння для ведення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Північна Корея росія флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
13 грудня, 11:53
Репарації для України: конвенцію підпишуть безпрецедентна кількість держав
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України
16 грудня, 13:45
Британія заморожує активи російських компаній
Британія розширила санкції проти Росії: список нафтових компаній
18 грудня, 14:35
Документування агресії РФ дає надію на справедливість
Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова
19 грудня, 13:00
Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
7 грудня, 20:26
Росія продає нафту Китаю зі знижкою до $35 за барель
Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня
18 грудня, 19:55
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Переговори з росіянами щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося деталі
18 грудня, 23:14
Кирило Дмитрієв вирушив на переговори до Маямі
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
20 грудня, 08:41
Розвідка Естонії не фіксує загрози нападу РФ
Розвідка Естонії розповіла, чи планує Росія напад на країни Балтії
Вчора, 13:19

Політика

Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ
Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру
Саудівська Аравія завдала авіаударів по порту Мукалла в Ємені
Саудівська Аравія завдала авіаударів по порту Мукалла в Ємені
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua