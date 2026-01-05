Північна Корея провела випробування гіперзвукових ракет

Кількість ракет, їхні назви та технічні характеристики не розголошуються

Підрозділ ракетних військ армії Північної Кореї 4 січня провів навчальні пуски гіперзвукових ракет під керівництвом Кім Чен Ина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на KCNA.

Згідно з повідомленням, навчання мали на меті перевірити ефективність і мобільність сил стримування, оцінити боєготовність гіперзвукової ракетної системи, а також рівень підготовки особового складу до виконання бойових завдань.

Ракети було запущено зі стартового майданчика поблизу Пхеньяна в північно-східному напрямку. За даними KCNA, вони подолали приблизно 1 тис. км і вразили цілі в Японському морі. При цьому кількість ракет, їхні назви та технічні характеристики не розголошуються.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 раза. Він відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років.