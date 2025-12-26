Кім Чен Ин анонсував модернізацію оборонного сектора

Кім Чен Ин відвідав великі підприємства з виробництва боєприпасів в останньому кварталі 2025 року

За словами Кіма, «сектор виробництва ракет і снарядів має першочергове значення для зміцнення військового стримування»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім затвердив проєкти документів щодо модернізації основних підприємств з виробництва боєприпасів, які будуть представлені на важливому партійному з'їзді, що має відбутися на початку 2026 року. На цьому з'їзді буде затверджено план розвитку Північної Кореї на наступні п'ять років.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом підводного човна разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, та керував випробуванням ракет класу «земля-повітря» великої дальності. Ракетні випробування, проведені в середу поблизу східного узбережжя, були спрямовані на оцінку стратегічних технологій ядерної держави для створення нового типу висотних ракет.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.