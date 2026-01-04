Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР

Глава Північної Кореї анонсував переозброєння військових частин новими видами зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 рази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі. Він наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.

«Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва», – сказав лідер КНДР.

За його словами, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії. Початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року.

Лідер КНДР також наголосив на необхідності розширення поточних виробничих потужностей приблизно у 2,5 рази, щоб задовольнити потреби підрозділів у військовій техніці, визначені Міноборони та Генштабом. До керованої зброї зараховують ракети, керовані бомби та керовані артснаряди, в яких застосовуються різні способи наведення на цілі, які дозволяють уражати їх одним пострілом.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом підводного човна разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, та керував випробуванням ракет класу «земля-повітря» великої дальності. Ракетні випробування, проведені в середу поблизу східного узбережжя, були спрямовані на оцінку стратегічних технологій ядерної держави для створення нового типу висотних ракет.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.