Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Кім Чен Ин відвідав завод із виробництва боєприпасів
фото: KCNA

Глава Північної Кореї анонсував переозброєння військових частин новими видами зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 рази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі. Він наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.

«Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва», – сказав лідер КНДР.

За його словами, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії. Початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року.

Лідер КНДР також наголосив на необхідності розширення поточних виробничих потужностей приблизно у 2,5 рази, щоб задовольнити потреби підрозділів у військовій техніці, визначені Міноборони та Генштабом. До керованої зброї зараховують ракети, керовані бомби та керовані артснаряди, в яких застосовуються різні способи наведення на цілі, які дозволяють уражати їх одним пострілом.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом підводного човна разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, та керував випробуванням ракет класу «земля-повітря» великої дальності. Ракетні випробування, проведені в середу поблизу східного узбережжя, були спрямовані на оцінку стратегічних технологій ядерної держави для створення нового типу висотних ракет.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

Читайте також:

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поставки зброї до України скоротилися після двох рекордних років експорту з Німеччини
У 2025 році Німеччина скоротила експорт зброї до України
29 грудня, 2025, 13:03
Корпус першої північнокорейської ядерної субмарини
Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT
25 грудня, 2025, 21:53
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)
25 грудня, 2025, 13:48
Кім Чен Ин відвідав будівельний майданчик атомного підводного човна, здатного запускати ракети класу «земля-повітря»
Кім Чен Ин провів випробування ракет великої дальності
25 грудня, 2025, 06:20
Чоловік знайшов зброю під час прогулянки у місцевій лісосмузі
На Київщині чоловік знайшов пістолет у лісі та офіційно оформив його на себе
18 грудня, 2025, 14:02
Премʼєр Австралії назвав інцидент актом антисемітського тероризму
Уряд Австралії посилить обмеження на зброю після теракту в Сіднеї
15 грудня, 2025, 12:10
«Партизан» – єдина у світі реактивна система, встановлена на BMW-седані
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
13 грудня, 2025, 22:08
У віці 70 років помер посол Росії
Помер посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора
8 грудня, 2025, 14:48
Трамп схвалив будівництво і підводна гонка озброєнь в Азії посилюється
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
5 грудня, 2025, 17:37

Політика

Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою? Пентагон розкрив план Трампа
Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою? Пентагон розкрив план Трампа
«Ми ні на що не спроможні». Терорист Гіркін охарактеризував для росіян події у Венесуелі
«Ми ні на що не спроможні». Терорист Гіркін охарактеризував для росіян події у Венесуелі
Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа
Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа
Білий дім опублікував провокативне послання після затримання Мадуро
Білий дім опублікував провокативне послання після затримання Мадуро

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua