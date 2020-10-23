Киргизстан призупинив проведення повторних виборів



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Прем'єр-міністр і виконуючий обов'язки президента Киргизстану Садир Жапаров

Новий термін ще не визначено, але голосування відбудеться не пізніше березня, – каже глава країни

Попри ухвалення парламентом Киргизстану конституційного закону, що відклав проведення повторних парламентських виборів у країні, голосування має відбутися до березня 2021 року. Про це у п'ятницю, 23 жовтня, заявив виконуючий обов'язки президента Киргизстану Садир Жапаров.

«Вибори відбудуться до березня. Парламент (цього скликання – ред.) не буде сидіти до червня наступного року, вчорашнім законом для проведення майбутніх реформ було взято запас до червня», – зазначає Жапаров.

Повторні вибори в парламент країни було призначено 21 жовтня, але вже наступного дня законодавчий орган країни одразу у трьох читаннях ухвалив конституційний законопроєкт, який призупинив проведення голосування. Відповідно до документа, термін проведення нових виборів до парламенту буде визначено після запровадження конституційної реформи, але не пізніше червня 2021 року. Саме через це Жапаров був змушений обіцяти, що голосування відбудеться значно раніше, ніж закінчиться визначений депутатами «запас» часу.

Один з ініціаторів законопроєкту Акилбек Жапаров також заявив, що якщо до конституції не буде внесено змін, то в Киргизстані можуть відбутися дострокові вибори президента. За його припущенням, голосування на цих виборах може відбутися 10 січня чи «трохи пізніше».

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що призупинення у проведенні виборів пов'язане з важкою ситуацією у країні, зниженням економічної активності, зменшенням дохідної частини бюджету, а також епідемією Covid-19.

Нагадаємо, 17 жовтня у Киргизстані назвали можливу дату повторних парламентських виборів.

Як повідомлялося, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ».

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку ввечері того ж дня.

15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

16 жовтня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.