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    У світі

    Парламент Киргизстану скасував надзвичайний стан в Бішкеку

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    У Бішкеку був встановлений&nbsp;особливий порядок в'їзду і виїзду - Парламент Киргизстану скасував надзвичайний стан в Бішкеку
    У Бішкеку був встановлений особливий порядок в'їзду і виїзду

    Режим надзвичайного стану в Бішкеку з 10 жовтня запровадив вже колишній президент Киргизстану

    Парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.

    Про це повідомляє 24.kg.

    Режим надзвичайного стану в столиці Киргизстану з 10 жовтня ввів Сооронбай Жеенбеков, який нещодавно оголосив про свою відставку з поста президента.

    Згодом в місті встановили особливий порядок в'їзду і виїзду, в Бішкеку ввели війська. 12 жовтня режим надзвичайного стану ввели повторно через те, що парламент Киргизстану за три дні не розглянув це питання.

    15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

    Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

    Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

    Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

    6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

    14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку ввечері того ж дня.
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