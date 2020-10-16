Парламент Киргизстану скасував надзвичайний стан в Бішкеку



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У Бішкеку був встановлений особливий порядок в'їзду і виїзду

Режим надзвичайного стану в Бішкеку з 10 жовтня запровадив вже колишній президент Киргизстану

Парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.

Про це повідомляє 24.kg.

Режим надзвичайного стану в столиці Киргизстану з 10 жовтня ввів Сооронбай Жеенбеков, який нещодавно оголосив про свою відставку з поста президента.

Згодом в місті встановили особливий порядок в'їзду і виїзду, в Бішкеку ввели війська. 12 жовтня режим надзвичайного стану ввели повторно через те, що парламент Киргизстану за три дні не розглянув це питання.

15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.