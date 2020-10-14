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    Президент Киргизстану піде у відставку, але після виборів

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    Сороонбай Жеєнбєков 14 жовтня підписав указ і затвердив новий склад уряду - Президент Киргизстану піде у відставку, але після виборів
    Сороонбай Жеєнбєков 14 жовтня підписав указ і затвердив новий склад уряду

    Новий прем'єр Киргизстану зажадав, щоб президент пішов у відставку сьогодні ввечері

    Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков піде у відставку після парламентських виборів. За його словами, він не має права покинути свою посаду на тлі нестійкої політичної ситуації.

    Про це повідомила прес-секретар президента Толгонай Стамалиева, пише місцевий портал kaktus.media.

    Зазначимо, що сьогодні на тлі політичної кризи в Киргизстані депутати місцевого парламенту затвердили Садира Жапарова прем’єр-міністром країни. На засіданні були присутні 83 депутати зі 120. Всі вони проголосували за призначення Жапарова на посаду прем’єр-міністра, а президент Сороонбай Жеєнбєков вже підписав указ і затвердив новий склад уряду. 

    Повідомляється, що сьогодні Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку сьогодні ввечері.

    «Жеенбеков ще раз підкреслив, що зараз не має право залишати посаду президента, так як це призведе до непередбачуваним сценарієм розвитку подій на шкоду державі», - зазначила Стамалиева.

    За її словами, президент дотримується тієї ж позиції, яку озвучив 9 жовтня 2020 року, - піде у відставку після того, як поверне країну у правове поле. Тобто після проведення парламентських виборів і оголошення виборів нового президента.

    Раніше повідомлялося, що  президент Киргизстану знайшовся і відправив у відставку уряд.

    Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

    Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

    Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

    6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

     

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