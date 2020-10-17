У Киргизстані назвали можливу дату повторних парламентських виборів



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Повторні парламентські вибори в Киргизстані можуть провести 20 грудня

ЦВК хоче призначити вибори після того, як парламент Киргизстану внесе зміни до виборчого законодавства

Повторні парламентські вибори в Киргизстані можуть призначити на 20 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК країни.

Відповідну дату обрали, аби встигнути підбити підсумки голосування до кінця 2020 року. У комісії уточнили, що хочуть призначити вибори після того, як парламент Киргизстану внесе зміни до виборчого законодавства: знизить прохідний бар'єр і розмір виборчої застави.

Також ЦВК просить парламент вирішити, чи братимуть участь в повторних виборах партії, через дії яких попередні результати голосування визнали недійсними.

До цього прем'єрміністр Киргизстану Садир Жапаров, який виконує обов'язки президента, закликав внести низку змін до виборчого законодавства: знизити виборчий поріг з 7 до 5% і скоротити кількість депутатів зі 120 до 90 або 70.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку ввечері того ж дня.

15 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

16 жовтня парламент Киргизстану скасував режим надзвичайного стану в столиці країни Бішкеку.