Китай привітав Байдена з перемогою на виборах

Вітання Пекіну важливі з точки зору посилення геополітичної конфронтації між США та КНР

Китай порушив мовчанку і офіційно привітав переможця виборів у США

МЗС Китаю в п'ятницю, 13 листопада, офіційно привітало Джо Байдена з перемогою на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters.

«Ми поважаємо вибір американського народу. Ми вітаємо Джо Байдена та Камалу Гарріс», - сказав речник МЗС КНР Ван Венбін.

Офіційні вітання Пекіну важливі з точки зору посилення геополітичної конфронтації між США та КНР, яка розпочалася за правління адміністрації Трампа.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників. Байдена з перемогою привітали лідери провідних країн ЄС, Канади, Великої Британії. Привітав Байдена з перемогою і президент України Володимир Зеленський.

Досі не привітали Байдена з перемогою Росія, Бразилія та Мексика, які очікують офіційного підтвердження перемоги демократа при голосуванні у Колегії виборників у грудні.

Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.



