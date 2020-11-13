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    Китай привітав Байдена з перемогою на виборах

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    Вітання Пекіну важливі з точки зору посилення геополітичної конфронтації між США та КНР - Китай привітав Байдена з перемогою на виборах
    Вітання Пекіну важливі з точки зору посилення геополітичної конфронтації між США та КНР
    Фото: Will Clayton/Flickr

    Китай порушив мовчанку і офіційно привітав переможця виборів у США

    МЗС Китаю в п'ятницю, 13 листопада, офіційно привітало Джо Байдена з перемогою на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми поважаємо вибір американського народу. Ми вітаємо Джо Байдена та Камалу Гарріс», - сказав речник МЗС КНР Ван Венбін. 

    Офіційні вітання Пекіну важливі з точки зору посилення геополітичної конфронтації між США та КНР, яка розпочалася за правління адміністрації Трампа.

    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників. Байдена з перемогою привітали лідери провідних країн ЄС, Канади, Великої Британії. Привітав Байдена з перемогою і президент України Володимир Зеленський. 

    Досі не привітали Байдена з перемогою Росія, Бразилія та Мексика, які очікують офіційного підтвердження перемоги демократа при голосуванні у Колегії виборників у грудні. 

    Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Читайте також: «Все скінчено». Трамп хоче балотуватися на виборах 2024 року – NYT


     

    Теги: Джозеф Байден Китай вибори у США
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