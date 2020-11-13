Китай привітав Байдена з перемогою на виборах
Китай порушив мовчанку і офіційно привітав переможця виборів у США
МЗС Китаю в п'ятницю, 13 листопада, офіційно привітало Джо Байдена з перемогою на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters.
«Ми поважаємо вибір американського народу. Ми вітаємо Джо Байдена та Камалу Гарріс», - сказав речник МЗС КНР Ван Венбін.
Офіційні вітання Пекіну важливі з точки зору посилення геополітичної конфронтації між США та КНР, яка розпочалася за правління адміністрації Трампа.
7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників. Байдена з перемогою привітали лідери провідних країн ЄС, Канади, Великої Британії. Привітав Байдена з перемогою і президент України Володимир Зеленський.
Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.
Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.