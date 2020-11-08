Експрезидент США Буш привітав Байдена з перемогою на виборах

Джордж Буш заявив, що хоча він і має розбіжності в поглядах із Байденом, вважає його «хорошою людиною»

Буш також привітав чинного президента Дональда Трампа та його прихильників «із затятою боротьбою в ході кампанії»

Колишній президент Сполучених Штатів від Республіканської партії Джордж Буш-молодший повідомив, що говорив з новообраним президентом США Джо Байденом і привітав його з перемогою.

Про це йдеться в заяві Буша.

За словами Буша, хоча він і має розбіжності в поглядах із Байденом, вважає його «хорошою людиною», а вибори, на яких він отримав більшість голосів виборників – чесними.

«Я висловив теплі привітання та подякував йому (Байдену – ред.) за патріотичне послання, яке він озвучив минулої ночі. Я також зателефонував Камалі Гарріс та привітав її з історичними виборами на посаду віцепрезидента», – йдеться в заяві експрезидента.

Буш також привітав чинного президента Дональда Трампа та його прихильників «із затятою боротьбою в ході кампанії». За його словами, Трамп має право оскаржувати результати підрахунку голосів, хоча немає доказів порушень на виборах.

Республіканець Джордж Буш провів у Білому Домі дві каденції, вигравши вибори в 2000 та 2004 роках. Він зазвичай не коментував політичні події в США протягом останніх років. Як правило, колишні президенти США не критикують чинних голів держави від власної партії.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування. Юридичні намагання Дональда Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити перемогу Байдена, яку відтак затвердить колегія виборників.