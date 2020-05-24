Китай заявив, що наближається до «нової Холодної війни» з США



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І Китай, і США «виграють від співпраці і програють від конфронтації, - китайські дипломати

Крім коронавірусу, в США також поширюється «політичний вірус», що спрямований на наклеп і нападки на Китай, - МЗС Китаю

У Китаї заявили, що деякі політичні сили США спотворюють реальність і провокують конфронтацію. Про це заявив офіційний представник МЗС Китаю у Twitter у неділю, 24 травня.

У МЗС Китаю зазначили, що крім коронавірусу, в США також поширюється «політичний вірус», що спрямований на наклеп і нападки на їхню країну.

«Деякі політики ігнорують основні факти і висувають незліченні брехливі коментарі та теорії змови щодо Китаю ... Деякі політичні сили в США захоплюють відносини між Китаєм та США і ставлять наші дві країни на межу «нової Холодної війни». Це небезпечна спроба повернути назад колесо історії», - йдеться в заяві китайського дипломата.

«І Китай, і США «виграють від співпраці і програють від конфронтації», - додали у відомстві.

«У Китаю і США різні соціальні системи, але це результат різних виборів, зроблених нашими людьми, який ми повинні поважати. Також правда, що у нас багато розбіжностей, але це не виключає співпраці», - продовжили в МЗС Китаю.

У заяві додали, що КНР і США повинні знайти спосіб мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, демонструючи, що це можливо між двома країнами з різними системами і культурами.

Як повідомлялося, США завдали Китаю новий удар в торговельній війні. Американці ввели санкції проти 33 компаній з Китаю. Вашингтон вніс до чорного списку ряд китайських організацій за переслідування уйгурів і роботу над зброєю масового ураження.

Нагадаємо, що раніше в США обговорювали проведення ядерного випробування. Можливість першого з 1992 року ядерного випробування розглядалася як відповідь на загрозу з боку Китаю і РФ.