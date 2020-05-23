США завдали Китаю новий удар в торговельній війні



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Мінторг США ввів санкції проти 33 компаній з Китаю

США ввели санкції проти 33 компаній з Китаю

Міністерство торгівлі США оголосило про введення нових санкцій проти окремих китайських компаній і урядових організацій.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

До першого списку увійшли Інститут судової експертизи міністерства громадської безпеки КНР і вісім китайських юридичних осіб. У Вашингтоні вважають, що вони «є співучасниками порушень прав людини і зловживань, скоєних в ході китайської кампанії репресій, масових незаконних затримань, примусової праці та високотехнологічного спостереження за уйгурами, етнічними казахами і іншими членами мусульманських меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.

У міністерстві відзначили, що всі вони доповнять створений в жовтні 2019 року список санкцій, в якому за тими ж звинуваченнями вже знаходяться 28 китайських компаній.

До другого списку санкцій увійшли 24 урядові та комерційні китайські організації «здійснюють діяльність, яка суперечить національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів».

Ці організації базуються в Китаї, Гонконгу і на Кайманових островах. Міністерство вважає, що ці організації, які імпортують з США товари і технології, пов'язані в кінцевому рахунку зі створенням зброї масового ураження і технологій військового призначення.