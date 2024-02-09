Головні фейки Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону

Путін «попався» на брехні у інтерв’ю американському пропагандисту

Російський диктатор Володимир Путін у великому інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону продовжував користуватися улюбленими прийомами – спотворенням та перекручуванням фактів. Зокрема, він збрехав у розмові із журналістом щонайменше шість разів.

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Україна – штучна держава, створена за волі Сталіна

Радянська Україна була створена у 1922 році, коли країною правив Ленін. Непідконтрольна більшовикам Українська народна республіка була створена ще у 1917 році, а у1918 – проголосила незалежність.

Україна розпочала війну, мета Росії – припинити її

Війну в 2014 році розпочала Росія, і призвідники війни це визнавали. «Спусковий гачок війни натиснув я», – говорив екс-співробітник ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков). Одним із командувачів сепаратистами був радник президента РФ Сергій Глазьєв – про це свідчить зламане листування його помічника Кирила Фролова. У 2014 році на території України було затримано російських десантників, а в Пскові стали з'являтися могили військових.

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Україна у 2014 році застосовувала авіацію та артилерію проти мирних громадян

Масштабна війна на Донбасі розпочалася вже після захоплення адміністративних будівель сепаратистами під командуванням росіян.

Росія минулого року стала першою економікою Європи

Путін бере рейтинг країн із валовим внутрішнім продуктом (ВВП) за паритетом купівельної спроможності (ПКС), але без урахування кількості населення. Тоді як саме ВВП з ПКС на душу населення говорить про реальний добробут громадян країни. За цим показником Росія перебуває на 56-му місці у світі, а Португалія, яку Путін обіцяв наздогнати за 15 років, на 41-му.

Батько Зеленського воював проти фашистів під час Другої світової війни

Батько чинного президента України народився 1947 року – через два роки після закінчення війни.

США обіцяли не розширювати НАТО на схід

Така домовленість мала місце лише в усній формі, при цьому жодних письмових угод про нерозширення НАТО не існує.

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Варто додати, що Путін навіть відкрито виправдовував Гітлера – за його словами, Польща «змусила Гітлера розпочати Другу світову війну» тим, що відмовилася віддавати Гданськ:

Як раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні. «Главком» опублікував скріни, на яких можна побачити, що американський журналіст часом силився щось зрозуміти з того, що говорить Путін, часом ледь стримував посмішку, а інколи – був просто шокований почутим.