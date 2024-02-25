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Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50

Надія Карбунар
glavcom.ua
Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50
Українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари
фото з відкритих джерел

Літаки А-50 допомагають російському командуванню стежити за активністю українських Повітряних сил

Втрата росіянами літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це не просто «мінус ще один літак». Насправді зараз Україна засліплює російську ППО та авіацію, щоб було легше завдавати ударів вглиб контрольованої росіянами території, пише Forbes.

«Ми точно не знаємо, як українські сили збили один із восьми літаків радіолокаційного попередження А-50У російських ВПС у п’ятницю. Але ми знаємо чому. Росіянам закривають очі та не дозволяють контролювати український повітряний простір», – ідеться у публікації.

Видання зауважує, що літаки А-50 допомагають російському командуванню стежити за активністю українських Повітряних сил та, зокрема, оперативно виявляти запущені Україною ракети та безпілотники.

Після того, як наприкінці минулого року українські безпілотники та ракети вивели з ладу кілька ключових наземних радарів в окупованому Криму, російські ВПС перемістили свої А-50 в цей район, щоб закрити прогалини. І тоді, у січні цього року, ЗСУ спіймали в засідку один такий А-50 і літак-командний пункт Іл-22.

Після січневої втрати одного А-50 росіяни доклали певних зусиль, щоб захистити решту таких літаків, тримаючи їх подалі від фронту і поближче до своїх кордонів. Але виявилося, що відстань була недостатньою.

Тепер у Росії залишилося, ймовірно, сім A-50 у робочому стані та кілька таких літаків на зберіганні, але, швидше за все, у непридатному до використання стані. За даними Forbes, щоб охопити усю лінію фронту, росіянам потрібно мати одночасно 9 таких літаків: три в повітрі, три на підміні, три в цей час проходять обслуговування.

«Тобто, збивши два А-50, а також пошкодивши один під час удару безпілотника в Білорусі минулого року, українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари», – ідеться у публікації.

Видання зазначає, що у будь-якому випадку утворюється прогалина в російській радіорозвідці, через яку Україна може завдавати ударів ракетами та безпілотниками.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти людей, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

Також повідомлялося, що ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. 

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Теги: розвідка втрати фронт Forbes Україна українці радари літак росія росіяни

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