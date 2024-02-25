Агресор сліпне: Forbes пояснив наслідки втрати росіянами літака А-50

Українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари

Літаки А-50 допомагають російському командуванню стежити за активністю українських Повітряних сил

Втрата росіянами літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це не просто «мінус ще один літак». Насправді зараз Україна засліплює російську ППО та авіацію, щоб було легше завдавати ударів вглиб контрольованої росіянами території, пише Forbes.

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«Ми точно не знаємо, як українські сили збили один із восьми літаків радіолокаційного попередження А-50У російських ВПС у п’ятницю. Але ми знаємо чому. Росіянам закривають очі та не дозволяють контролювати український повітряний простір», – ідеться у публікації.

Видання зауважує, що літаки А-50 допомагають російському командуванню стежити за активністю українських Повітряних сил та, зокрема, оперативно виявляти запущені Україною ракети та безпілотники.

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Після того, як наприкінці минулого року українські безпілотники та ракети вивели з ладу кілька ключових наземних радарів в окупованому Криму, російські ВПС перемістили свої А-50 в цей район, щоб закрити прогалини. І тоді, у січні цього року, ЗСУ спіймали в засідку один такий А-50 і літак-командний пункт Іл-22.

Після січневої втрати одного А-50 росіяни доклали певних зусиль, щоб захистити решту таких літаків, тримаючи їх подалі від фронту і поближче до своїх кордонів. Але виявилося, що відстань була недостатньою.

Тепер у Росії залишилося, ймовірно, сім A-50 у робочому стані та кілька таких літаків на зберіганні, але, швидше за все, у непридатному до використання стані. За даними Forbes, щоб охопити усю лінію фронту, росіянам потрібно мати одночасно 9 таких літаків: три в повітрі, три на підміні, три в цей час проходять обслуговування.

«Тобто, збивши два А-50, а також пошкодивши один під час удару безпілотника в Білорусі минулого року, українці фактично знищили всю орбіту А-50 і змусили Кремль вирішувати, в якому регіоні фронт більше не охоплюватимуть бортові радари», – ідеться у публікації.

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Видання зазначає, що у будь-якому випадку утворюється прогалина в російській радіорозвідці, через яку Україна може завдавати ударів ракетами та безпілотниками.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти людей, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

Також повідомлялося, що ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

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До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.