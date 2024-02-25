Головна Світ Політика
search button user button menu button

Придністров’я проситиметься до складу РФ? Розвідка зробила заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Придністров’я проситиметься до складу РФ? Розвідка зробила заяву
ГУР спростувало чутки про те, що невизнане Придністров'я збирається попросити Путіна про приєднання до РФ
колаж: ГУР

Розвідка розкрила деталі дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в Молдові

Інформація про те, що невизнане Придністров’я звернеться до диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу Росії, не відповідає дійсності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«За наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ», – йдеться в повідомленні.

Розвідка додала, що поширення інформації про начебто такі наміри Придінстров’я має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові».

Раніше бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті нібито запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про «приєднання».

До слова, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

Читайте також: 

Теги: ГУР Придністров'я росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни приносять квіти до пам'ятників жертв політичних репресій у пам'ять про Навального
Путін злякався Майдану. Після смерті Навального москвичі отримали попередження
16 лютого, 18:19
Деякі українські підрозділи в Авдіївці фактично опинилися в оточенні
Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC
16 лютого, 09:07
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
11 лютого, 13:04

Політика

Придністров’я проситиметься до складу РФ? Розвідка зробила заяву
Придністров’я проситиметься до складу РФ? Розвідка зробила заяву
«У Білорусі – «найчесніші» вибори у світі»: Лукашенко планує всьоме йти у президенти
«У Білорусі – «найчесніші» вибори у світі»: Лукашенко планує всьоме йти у президенти
Генерал США висміяв «досягнення» Росії в Україні
Генерал США висміяв «досягнення» Росії в Україні
Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg
У Європі є розкол через недостатню допомогу Україні – Bloomberg
Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України
Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
28K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
24K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
15K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
12K
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
8897
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua