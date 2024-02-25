Придністров’я проситиметься до складу РФ? Розвідка зробила заяву

ГУР спростувало чутки про те, що невизнане Придністров'я збирається попросити Путіна про приєднання до РФ

Розвідка розкрила деталі дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в Молдові

Інформація про те, що невизнане Придністров’я звернеться до диктатора Володимира Путіна з проханням увійти до складу Росії, не відповідає дійсності. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«За наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ», – йдеться в повідомленні.

Розвідка додала, що поширення інформації про начебто такі наміри Придінстров’я має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

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Нагадаємо, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові».

Раніше бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті нібито запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про «приєднання».

До слова, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.