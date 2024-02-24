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Держдеп США: Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Держдеп США: Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами
КНДР надає Росії військову допомогу РФ
фото з відкритих джерел

Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний

Від вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Державного департаменту США.

Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний. Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, було доставлено до Росії через «Східну стивідорну компанію», яка керує контейнерним терміналом у порту Східний на Далекому Сході Росії та військово-морську базу ВМФ РФ «Дунай» поблизу Владивостока.

У Держдепі додали, що США продовжуватимуть викривати поставки зброї між КНДР і Росією та вживати заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття.

Нагадаємо, Росія атакує цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

До слова, щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.

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Теги: балістичні ракети озброєння путін Порту Дунай Північна Корея росія

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