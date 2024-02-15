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Закінчити війну в Україні за добу: Bloomberg пояснив, у чому полягає план Трампа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Закінчити війну в Україні за добу: Bloomberg пояснив, у чому полягає план Трампа
Наразі команда Трампа не веде жодних переговорів з російськими чи українськими посередниками щодо закінчення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Трамп планує шантажувати Україну зупинкою американської військової допомоги, аби змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою

«Мирний план» експрезидента США Дональда Трампа, який він має намір втілити у життя у разі повернення до Білого дому, передбачає тиск на Україну та Росію, змушуючи їх до негайних переговорів. Про це обізнані джерела розповіли виданню Bloomberg.

За словами одного із радників Трампа, той планує шантажувати Україну зупинкою американської військової допомоги, аби змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою. Натомість Росію Трамп планує спонукати до того самого погрозами навпаки збільшити поставки зброї Україні. Радники Трампа Ларрі Кудлоу та Роберт О'Браєн також публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб схилити Путіна до мирної угоди.

При цьому джерела запевняють, що на поточний момент команда Трампа не веде жодних переговорів з російськими чи українськими посередниками на цю тему. Це пояснюють нормами американського законодавства, які забороняють приватним особам вести переговори від імені уряду.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.

Як повідомлялося, у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. 

Раніше колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам. 

Теги: росія Україна вибори у США переговори партії Дональд Трамп

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