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Боєприпаси та машини для розмінування. Німеччина надала Україні нову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Боєприпаси та машини для розмінування. Німеччина надала Україні нову допомогу
Україна отримає 14 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм
фото з відкритих джерел

Німеччина передасть Україні чотири машини для розмінування Wisent 1

Німеччина повідомила про передання Україні нової партії військової допомоги. У пакеті – артилерійські снаряди, машини розмінування та глушилки проти безпілотників. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зокрема, Німеччина передала:

  • 14 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • чотири машини для розмінування Wisent 1;
  • три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
  • 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • 22 антидронових датчиків та глушилок;
  • 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;
  • чотири автомобілі для охорони кордону.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц висловить своє рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus «у належний час».

До слова, повномасштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро.

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Теги: війна Німеччина військова техніка озброєння боєприпаси

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