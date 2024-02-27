Польща затримала українського журналіста

За словами Ткача, він знімав матеріал про те, як «Польща торгує з Росією та Білоруссю»

Як наголосив журналіст, його та оператора поляки утримували в комендатурі щонайменше чотири години

Журналіста Михайла Ткача разом із оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Про це повідомляє «Українська правда».

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За словами самого журналіста, біля кордону Польщі із Білоруссю до нього та оператора під’їхали польські поліцейські.

«Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати. Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи», – розповів він.

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На допиті в комендатурі Ткач повідомив, що знімає матеріал про те, як «Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу».

«Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою», – розповів він.

За словами журналіста, його та оператора поляки утримували в комендатурі щонайменше чотири години. Їх допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужб. Зокрема, вони не дозволяли журналістам ні з ким зв'язатися.

Після того, як журналістам повернули картки пам’яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. Також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.

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Як повідомлялося, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників. Вони перекрили дороги й вулиці.

До слова, Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного розв'язання проблем для польських фермерів.