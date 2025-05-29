Південна Корея повідомила, скільки зброї Кім Чен Ин передав Путіну

Північна Корея передала Росії стільки зброї, що її вистачило б для повного оснащення трьох бригад

З вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії військові матеріали у 20 тис. контейнерах. Вони містили, зокрема, сотні балістичних ракет та мільйони артснарядів й боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Міністерства закордонних справ Південної Кореї, який цитує Yonhap.

Зазначається, що приблизно 9 млн артилерійських снарядів та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, понад 100 балістичних ракет та понад 200 важких артилерійських знарядь, а також протитанкові керовані ракети та реактивні снаряди. Цих перевезень достатньо для повного оснащення трьох повних бригад.

Північна Корея направила до Росії понад 11 тис. військовослужбовців у 2024 році. Нещодавно Пхеньян направив до Москви ще 3 тис. солдатів. Російські окупанти проводять для них навчання: як протидіяти артилерії, безпілотникам та основам піхотних операцій. Ще близько 8 тис. північнокорейських робітників поїхали до Росії для роботи в будівництві, ІТ та інших секторах. Це також є порушенням міжнародних санкцій, які забороняють наймання північнокорейців за кордоном.

Натомість Росія надала КНДР дані про характеристики ракет та технічну підтримку, аби Пхеньян зміг покращити можливості наведення ракет. Це є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН проти Пхеньяна. Також Північна Корея отримала свою систему протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та іншу військову підтримку. Це теж ідентифікується, як порушення міжнародних санкцій зі сторони Москви.

Згідно зі звітом, Росія поставила Північній Кореї понад один мільйон барелів палива в період з березня по жовтень 2024 року. Це допомагає Пхеньяну отримувати нафту, оскільки проти КНДР діють санкції ООН, котрі обмежують річний імпорт Північної Кореї очищеної нафти 500 тис. барелів.

Також з листопада минулого року Москва передала Пхеньяну щонайменше один мобільний комплекс ППО «Панцир» та одну бойову машину класу «Панцир».

Нагадаємо, Північна Корея офіційно не підтверджувала до кінця квітня, що вона відправила до Росії понад 10 000 військовослужбовців та озброєння, оскільки військові зв'язки країн різко зросли в рамках всеохоплюючого договору про стратегічне партнерство, підписаного Кім Чен Ином та президентом Росії Володимиром Путіним минулого року.

У травні російський диктатор Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації».

До слова, Україна та Російська Федерація здійснили масштабний обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Північнокорейські військові не були у списках.