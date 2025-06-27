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ISW: Розвідка попередила про загрозу відправки військ КНДР в Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ISW: Розвідка попередила про загрозу відправки військ КНДР в Україну
фото: kcna.kp

«Північнокорейські сили посилюють російські сили в Курській області»

Згідно з оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї, Росія готується до широкомасштабного наступу на Україну у найближчі місяці, і Пхеньян, у свою чергу, може надати військову підтримку, не обмежуючись лише постачанням зброї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Південнокорейська розвідка свідчить про те, що Північна Корея може розгорнути північнокорейські війська на території України, що призведе до значного перелому на полі бою», – пишуть аналітики.

Зазначається, що Північна Корея може розгорнути невизначену кількість додаткових північнокорейських військ у Росії для боротьби проти України вже в липні або серпні 2025 року.

«Росія може готуватися до початку широкомасштабного нападу на Україну в липні або серпні 2025 року, і що Північна Корея, ймовірно, отримує від Росії технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет у відповідь. ISW спостерігала докази того, що північнокорейські сили посилюють російські сили в Курській області, а Північна Корея постачає Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети», – йдеться у повідомленні.

Аналітики Інститут вивчення війни зазначають, що можливе розгортання північнокорейських військ в Україні санкціоноване військовим командуванням обох країн –КНДР та РФ.

Це може суттєво посилити здатність російської армії проводити одночасні наступальні операції на кількох напрямках, що раніше було для неї проблемним.

За оцінкою ISW, Росія досі компенсувала брак ресурсів проведенням обмежених імпульсивних наступів, однак наразі, схоже, війська РФ просуваються одночасно щонайменше на трьох ділянках фронту: Борова–Лиман, Костянтинівка та Новопавлівка.

«Неможливо прогнозувати ймовірний вплив північнокорейської підтримки такого типу без додаткової інформації про розмір та склад північнокорейського військового контингенту, який прямуватиме до України, а також незрозуміло, як швидко нові північнокорейські війська стануть ефективними в операціях разом з російськими військами в Україні», – підсумували у звіті.

Нагадаємо, Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. 

Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин направить до Курської області тисячу саперів та 5 тис. військових будівельників для відновлення «зруйнованих окупантами інфраструктурних об'єктів» у рамках договору про військове співробітництво.

До слова, Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.

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Теги: наступ військові Північна Корея ISW

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