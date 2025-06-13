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Північна Корея відремонтувала есмінець, який зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Північна Корея відремонтувала есмінець, який зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
Пхеньян хоче щорічно будувати два есмінці типу Choe Hyon
фото: KCNA

Під час попереднього спуску 5000-тонний есмінець перекинувся на платформі та розтрощив деякі нижні секції

Північна Корея заявила, що успішно відремонтувала та спустила на воду 5000-тонний есмінець. Він зазнав пошкоджень під час невдалої спроби запуску минулого місяця.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodo News.

Центральне інформаційне агентство Кореї повідомило, що під час церемонії на верфі Раджин північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян хоче щорічно будувати два есмінці такого ж типу. За даними ЗМІ, під час попереднього спуску на верфі Чхонджіна 5000-тонний есмінець перекинувся на платформі та розтрощив деякі нижні секції, що завадило йому успішно зійти з трапа.

Есмінець КНДР у сухому доку в Раджині
Есмінець КНДР у сухому доку в Раджині
Maxar Technologies

Багатоцільовий військовий корабель Choe Hyon, названий на честь борця антияпонської революції, оснащений надзвуковими крилатими ракетами і системами тактичних балістичних ракет. Кім сказав, що він стане у стрій військово-морських сил приблизно наступного року.

Нагадаємо, 22 квітня у Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави». Церемонія відбувалася на суднобудівному заводі Чхонджин.

Північна Корея відремонтувала есмінець, який зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина фото 1
Пошкоджене судно
Пошкоджене судно
фото з відкритих джерел

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави». Він «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим».

Згодом стало відомо, що слідча група розпочала розслідування пошкодження новозбудованого есмінця. Детальний огляд виявив, що на днищі не було пробоїн, як вважали спочатку, але на правому борті корпусу знайшли подряпини, а морська вода потрапила в кормову частину через рятувальний канал.

5 фото
На весь екран

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

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Теги: Північна Корея корабель

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