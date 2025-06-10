Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення

Планується, що пасажирські потяги між Москвою і Пхеньяном, на маршруті протяжністю понад 10 тис. км, курсуватимуть двічі на місяць

Росія і Північна Корея з наступного тижня відновлять пряме пасажирське залізничне сполучення між їх столицями Москвою і Пхеньяном, призупинене понад п'ять років тому через пандемію COVID-19. Про це з посиланням на російського державного оператора залізниць «РЖД» повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap, передає «Главком».

Планується, що пасажирські потяги між Москвою і Пхеньяном, на маршруті протяжністю понад 10 тис. км, курсуватимуть двічі на місяць, а подорож в один бік триватиме вісім днів. У «РЖД» цей маршрут назвали найдовшим у світі прямим залізничним маршрутом.

Потяги до Москви відправлятимуться із Пхеньяна 3-го та 17-го числа кожного місяця, а з російської столиці до Пхеньяна відбуватимуть 12-го та 26-го числа кожного місяця. Також із 19 червня відновлюється курсування пасажирського потяга, що сполучає Пхеньян та російський Хабаровськ, місто поблизу кордону Росії з Північною Кореєю.

Наразі між Росією і КНДР функціонує лише один залізничний «Міст Дружби», який упродовж останнього часу залізничний активно використовувався для постачання зброї та інших вантажів із Північної Кореї для потреб російської армії.

Нагадаємо, Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн». Як передає «Главком», про це пишуть російські медіа. Прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва».

Також Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає «Главком».

«Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу «Гарпія» і «Герань». Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї», – сказав він. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї.