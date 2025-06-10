Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
фото: Lawrence F. Gillen

Планується, що пасажирські потяги між Москвою і Пхеньяном, на маршруті протяжністю понад 10 тис. км, курсуватимуть двічі на місяць

Росія і Північна Корея з наступного тижня відновлять пряме пасажирське залізничне сполучення між їх столицями Москвою і Пхеньяном, призупинене понад п'ять років тому через пандемію COVID-19. Про це з посиланням на російського державного оператора залізниць «РЖД» повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap, передає «Главком».

Планується, що пасажирські потяги між Москвою і Пхеньяном, на маршруті протяжністю понад 10 тис. км, курсуватимуть двічі на місяць, а подорож в один бік триватиме вісім днів. У «РЖД» цей маршрут назвали найдовшим у світі прямим залізничним маршрутом.

Потяги до Москви відправлятимуться із Пхеньяна 3-го та 17-го числа кожного місяця, а з російської столиці до Пхеньяна відбуватимуть 12-го та 26-го числа кожного місяця. Також із 19 червня відновлюється курсування пасажирського потяга, що сполучає Пхеньян та російський Хабаровськ, місто поблизу кордону Росії з Північною Кореєю.

Наразі між Росією і КНДР функціонує лише один залізничний «Міст Дружби», який упродовж останнього часу залізничний активно використовувався для постачання зброї та інших вантажів із Північної Кореї для потреб російської армії.

Нагадаємо, Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн». Як передає «Главком», про це пишуть російські медіа. Прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва».

Також Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає «Главком».

«Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу «Гарпія» і «Герань». Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї», – сказав він. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї.

Читайте також:

Теги: Північна Корея росія залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 05:57
НПЗ у Енгельсі досі палає
В Енгельсі уражено нафтобазу: пожежа досі триває
7 червня, 00:16
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
5 червня, 06:51
Родніна відмовилася підтвердити, що у Росії жити вигідніше, ніж у США
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями
3 червня, 16:53
Наслідки ворожої атаки на Київ у ніч проти 25 травня
День Києва. Ліна Костенко пригадала, що нацисти теж так «вітали» Київ під час Другої світової
25 травня, 18:15
Андрія Кондратьєва госпіталізовано
У Кургані невідомий напав з молотком на головного конструктора оборонного заводу
23 травня, 12:13
За словами глави дипломатії ЄС, Європа запровадить ще більше санкцій, якщо РФ не припинить війну
Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
20 травня, 12:54
Михайло Гончар: Китай має важелі на Росію і міг би їх задіяти
«Добре заробляє на війні». Експерт пояснив, чому Китай не може бути посередником у врегулюванні в Україні
14 травня, 18:20
Вихованка Лаленкова Качанова пропустить Олімпіаду
Російський тренер влаштував істерику через недопуск ковзанярів з РФ до Олімпіади
14 травня, 11:34

Політика

Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових
Протести у Лос-Анжелесі: багато затриманих, Пентагон надсилає військових
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ
«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ
Сі Цзіньпін буде боротись із пияцтвом і марнотратством серед чиновників
Сі Цзіньпін буде боротись із пияцтвом і марнотратством серед чиновників
Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink
Підсумки сварки із Маском: стало відомо, що робитиме Трамп із Tesla і Starlink
Росія допоможе КНДР почати виробляти «шахеди» – Буданов
Росія допоможе КНДР почати виробляти «шахеди» – Буданов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
50K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
28K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
11K
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua