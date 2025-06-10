Росія допоможе КНДР почати виробляти «шахеди» – Буданов

Очліьник ГУР: Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї

Буданов зазначив, що це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю

Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає «Главком».

«Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу «Гарпія» і «Герань». Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї», – сказав він.

Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що РФ на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є справжніми «шахедами», інша половина – імітаторами. Про це інформує «Главком» з посиланням на Forbes Ukraine.

Зазначається, що станом на кінець травня темпи виробництва Росією «Shahed-136/Герань-2» становлять близько 2700 дронів на місяць. Темпи виробництва імітаторів ударних БпЛА типу «Гербера» – близько 2500 одиниць. Нова оцінка темпів виробництва Росією «шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024 року.

Також РФ почала використовувати новий дрон зі штучним інтелектом. Головне управління розвідки оприлюднило дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U зі штучним інтелектом, який активно використовується РФ на Сумському напрямку.

Крім цього, представник Міністерства оборони Казахстану підтвердив, що Росія проводить випробування дронів на території Західно-Казахстанської області. Як передає «Главком», про це пише казахстанське видання «Курсив».

З березня на території Західно-Казахстанської області впали чотири дрони. Але знаходили невідомі безпілотники на території регіону і раніше. В одному з випадків місцеве медіа «Orda.kz» повідомляло, що на території регіону виявили російський дрон типу «Герань», який, імовірно, втратив керування і прилетів з полігону «Капустин Яр» на території РФ.