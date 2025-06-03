Колишній головний епідеміолог США зізнався, що вигадав правила щодо коронавірусу

Ентоні Фаучі сказав, що не знає, звідки взялося правило соціального дистанціювання у два метри

Колишній головний епідеміолог США, доктор Ентоні Фаучі розповів, що вигадав правило соціального дистанціювання у два метри та інші заходи для «захисту» американців від Covid-19. Про це пише Daily Mail, повідомляє «Главком».

Республіканці опублікували повну стенограму інтерв'ю з Фаучі, проведеного в січні, лише за кілька днів до його довгоочікуваних публічних свідчень. Вони планують допитати його щодо запроваджених ним обмежень щодо Covid-19, які, як він визнав, не дуже допомогли уповільнити поширення вірусу. Він також сказав, що не знає про дослідження, які рекомендують використовувати маски для дітей.

Виступаючи перед адвокатом від імені підкомітету Палати представників з питань пандемії коронавірусу на початку цього року, Фаучі сказав республіканцям, що правило соціального дистанціювання у два метри «ніби просто з’явилося» і що він не пам’ятає, як воно виникло і можливо воно є вигадкою.

«Знаєте, я не пам’ятаю. Воно (правило, – «Главком») просто з’явилося», – сказав він, згідно зі стенограмами комітету.

Він додав, що йому «невідомі дослідження», які б підтверджували соціальне дистанціювання, визнавши, що такі дослідження «було б дуже важко» провести.

Окрім того, що Фаучі не згадав жодних доказів, що підтверджують користь соціального дистанціювання як для дорослих, так і для дітей.

Також колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) заявив адвокату, що вважає теорію витоку інформації з лабораторії – ідею про те, що Covid почався в Уханському інституті вірусології (WIV) – реальною «можливістю».

Доктор Фаучі засвідчив, що не стежив за жодними дослідженнями щодо впливу примусового носіння масок на дітей, яких було багато. «Я все ще думаю, що це питання поки що невизначене», – сказав Фаучі про те, чи є носіння масок дітьми надійним способом запобігання передачі вірусу.

Раніше стало відомо, що Ентоні Фаучі підозрюють у прихованні даних, пов'язаних з теорією про лабораторне походження коронавірусу. Подібну версію висунули республіканці з Палати представників Конгресу та надіслали відповідного листа міністру охорони здоров'я США.

Нагадаємо, що взимку цього року коаліція з 17 прокурорів-республіканців на чолі з генеральним прокурором Південної Кароліни Аланом Вілсоном розпочала розслідування щодо доктора Ентоні Фаучі. Підставою став опублікований минулого року звіт для Спеціального підкомітету республіканської партії щодо пандемії коронавірусу.

Предметом розслідування є роль доктора Ентоні Фаучі у реагуванні на пандемію Covid-19. Таким чином, прокурори намагаються залучити його до «відповідальності за передбачуване неналежне управління, що вводять в оману заяви та придушення наукових дебатів».

Нагадаємо, новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.