Командування розробило для співробітників ТЦК посібник із правилами поведінки

Правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку

Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило список правил діалогу і поведінки для військовослужбовців ТЦК і СП під час проведення мобілізаційних заходів. Як інформує «Главком», видання NV ознайомилося зі змістом керівництва і опублікувало витяги з нього.

Зазначається, що правила будуть видані у форматі 51-сторінкової книжечки, яку зараз готують до друку, а потім розповсюдять у всіх ТЦК і СП країни.

Посібник для ТЦК фото з відкритих джерел

Як пояснив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та «виглядати в очах суспільства нормальною людиною».

Список основних рекомендацій:

заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних;

заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян;

заборонено самовільне затримання громадян, працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону;

на початку спілкування з громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснювати мету контакту;

настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебивати;

працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи;

працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного (страх, нерозуміння), поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази;

будь-які події мають бути належним чином зафіксовані.

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