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Новий варіант Covid-19 шириться Францією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Новий варіант Covid-19 шириться Францією
Франція потерпає від коронавірусу
фото із відкритих джерел

Новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії, і почав ширитись у Франції 

Новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на rfi.

Варіант NB.1.8.1 вірусу Sars-CoV-2, одного з численних «нащадків» високозаразного Омікрона, за останні тижні став домінувати в Азії. У Сінгапурі, Тайвані та Гонконгу влада попередила населення про зростання числа випадків зараження Covid-19, збільшення звернень у відділення невідкладної допомоги та смертей. У Європі він був виявлений у кількох країнах, зокрема щонайменше у чотирьох випадках у Франції.

NB 1.8.1 є мутацією варіанта Омікрон. До нього приділено особливу увагу, оскільки цей вірус, що мутував, придбав дві характеристики, що роблять його небезпечнішим за попередні варіанти. Перша – це його здатність інфікувати клітини швидше та більшою мірою. Друга – «його здатність ухилятися від імунної системи, яка розпізнає віруси завдяки перенесеним інфекціям та вакцинації». Ці дві особливості «можливо становлять ризик» того, що NB 1.8.1 «стане вірусом, який спричинив хвилю заражень восени чи взимку», – попереджає Брюно Мегарбан, завідувач відділення реанімації лікарні Ларібуаз'єр у Парижі.

У п'ятницю, 23 травня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) помістила цей варіант «під спостереження», при цьому запевнивши: «Наявні дані не свідчать про те, що цей варіант викликає тяжче захворювання, ніж інші варіанти, що циркулюють». Схвалені на цей момент вакцини проти Covid -19 «мають залишатися ефективними».

Класифікація «під спостереженням» з боку ВООЗ не означає, що є конкретні побоювання з приводу його небезпеки. Раніше організація помістила під спостереження п'ять інших варіантів Sars-CoV-2.

Таким чином, NB.1.8.1 поки що далекий від потрапляння до категорії «варіантів, які викликають стурбованість», куди входять ті, що продемонстрували реальний клінічний ризик або зниження ефективності вакцин.

Як повідомляє ВООЗ, варіант NB.1.8.1 було вперше виявлено наприкінці січня 2025 року. На початку травня група китайських вчених опублікувала аналіз параметрів кількох варіантів, включаючи NB.1.8.1. 

За даними дослідників, з усіх варіантів, що циркулюють тепер, він найбільш здатний обходити наш імунний захист і заражати. За даними ВООЗ, деякі мутації можуть підвищити його заразність, що може дозволити йому витіснити інші варіанти.

І справді, ВООЗ повідомляє, що з усіх генетичних послідовностей, переданих до міжнародної бази GISAID за тиждень з 21 квітня, 518 ставилися до NB.1.8.1 – це поки що скромна, але цифра, що росте: 10,7% від загальної кількості, порівняно з 2,5% чотирма тижнями раніше.

Чи варто панікувати

ВООЗ, проте, налаштована швидше оптимістично: ризик для громадського здоров'я від нового варіанта «оцінюється як низький у світовому масштабі». По-перше, тому що «наявні дані не свідчать про те, що цей варіант викликає більш важку форму захворювання», а по-друге, «наявні вакцини проти Covid-19 зберігають свою ефективність». Поки невідомо, чи є NB.1.8.1 причиною відновлення епідемії в Азії чи він просто з нею збігається. 

У Франції епідемічні показники залишаються низькими. Цей варіант поки не набув широкого поширення. Однак навіть якщо він пошириться і викличе нову хвилю, це ще не означає, що вона буде значною і тяжчою, ніж попередні. За умови, звичайно, що люди з групи ризику будуть належним чином вакциновані, а хворі та їхнє оточення дотримуватимуться санітарних заходів.

У Франції нова кампанія вакцинації проти Covid розпочалася 14 квітня і завершиться 15 червня з можливим продовженням до 15 липня залежно від епідеміологічної ситуації.

До слова, нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі. 

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Теги: здоров'я Франція вірус населення

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