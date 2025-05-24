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Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США
Парад проведуть у день народження Трампа
фото: Білий дім

Парад запланований на 14 червня, що співпадає з днем народження Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення грандіозного параду 14 червня з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів Америки. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Я з гордістю оголошую, що ми проведемо величний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів у суботу, 14 червня, у Вашингтоні», – написав він.

Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США фото 1

«Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати билися, проливали кров і вмирали, щоби зберегти нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби й жертви. Американці з усієї країни запрошуються на цю подію», – йдеться у повідомленні.

Раніше Видання The Hill із посиланням на високопосадовця адміністрації зазначає, що парад планують провести 14 червня.  «Адміністрація Трампа планує військовий парад вулицями Вашингтона, округ Колумбія, на честь 79-го дня народження президента та 250-річчя армії», – йдеться у матеріалі.

Першою про парад повідомила газета Washington City Paper. За її інформацією, парад протягнеться майже на 4 милі (6.4 км) від Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія, до Білого дому.

Також ми писали, що парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. За попереднім планом, до участі у заході хочуть залучити понад 6,6 тис. солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних. 

Автори зазначають, що у документах не вказується вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

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Теги: парад Дональд Трамп день народження США

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