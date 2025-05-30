Адміністрація Трампа перевірятиме майбутніх держслужбовців на лояльність

Потенційні держслужбовці повинні назвати улюблені президентські укази або політичні ініціативи

Адміністрація президента США запроваджує нові правила прийому на державну службу. Кандидати повинні будуть написати есе, в якому мають оцінити укази президента та показати відданість принципам ефективного управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що під написання есе підпадуть навіть посади із тарифною сіткою GS-5, зокрема помічники медсестер, співробітники національних парків та пожежники. Як зазначають журналісти, кандидат має назвати улюблені президентські укази або політичні ініціативи та пояснити, як він сприятиме їх реалізації у разі працевлаштування, як планує підвищити ефективність роботи урядових структур і якими принципами особистої трудової етики він керується.

Крім того, кандидати мають підтвердити, що написали есе без сторонньої допомоги, зокрема штучного інтелекту. Так, пріоритетне працевлаштування отримають кандидати, які, за визначенням адміністрації, «прихильні до підвищення ефективності роботи федерального уряду, щиро підтримують ідеали американської республіки та дотримуються верховенства права й Конституції США».

Документ, який містить 30 сторінок, підписав директор Ради з внутрішньої політики Білого дому Вінс Гейлі та виконувач обов’язки директора Управління персоналу Сполучених Штатів Америки Чарльзом Езеллом. Документ реалізує президентський указ Дональда Трампа щодо скасування програм з розмаїття, рівності та інклюзивності у федеральних органах.

Нагадаємо, Ілон Маск, найбагатша людина світу (Forbes оцінює його статки у $428,6 млрд), залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко і тихо». Про звільнення було оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим.

Підприємець у Х написав, що його робота держслужбовцем «добігає кінця» і подякував голові Білого дому за «можливість скоротити неефективні витрати». Тим часом ABC News зазначає, що він залишиться неофіційним радником президента США Дональда Трампа після рішення піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах.

Як повідомлялося, лідер США доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп запевняв, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше».



