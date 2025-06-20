Командувач ЦАХАЛу: Ізраїль не зупиниться, поки не ліквідує загрозу з боку Ірану

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір зазначив, що посилення ракетного арсеналу Ірану, його вплив через проксі-сили на Близькому Сході, а також ядерні амбіції змусили Ізраїль завдати превентивного удару

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір заявив, що країна повинна бути готовою до тривалої кампанії проти Ірану задля нейтралізації серйозної загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

За словами Заміра, Іран протягом багатьох років послідовно реалізовував план знищення Ізраїлю, і нині ситуація дійшла до критичної точки – коли технічні можливості перетворилися на реальну оперативну загрозу.

«Ми почали кампанію, коли Іран уже мав близько 2500 ракет класу «земля-земля», і темпи виробництва були настільки високими, що протягом двох років їхня кількість могла зрости до 8000», – зазначив він.

Замір підкреслив, що посилення ракетного арсеналу Ірану, його вплив через проксі-сили на Близькому Сході, а також ядерні амбіції змусили Ізраїль завдати превентивного удару.

«Армія Ізраїлю не спостерігатиме пасивно за розвитком загроз. Відповідно до нової доктрини ми діятимемо на випередження, щоб запобігти екзистенційній загрозі та протистояти будь-якому виклику», – наголосив командувач.

Він зазначив, що до цієї операції армія готувалася впродовж багатьох років, і її початок став можливим завдяки збігу оперативних і стратегічних чинників. За словами Заміра, зволікання могло б означати втрату сприятливих умов і початок бойових дій з невигідної позиції.

«Історія не пробачила б нам бездіяльності, якщо ми не захистимо існування єврейського народу в Ізраїлі», –додав він.

Замір також заявив, що перші удари Ізраїлю по іранських цілях дали значні результати. Зокрема, було ліквідовано командування противника, завдано шкоди елементам ядерної програми, створено повітряний коридор до Тегерана, знищено майже половину пускових установок – деякі з них безпосередньо перед запуском.

«Ми застали ворога зненацька, попри його високий рівень бойової готовності», – зазначив він.

Командувач наголосив, що попереду ще багато складних днів і що кампанія далека від завершення. Він закликав громадян Ізраїлю до готовності та єдності, підкресливши, що ЦАХАЛ веде одну з найскладніших операцій в історії країни.

«Ми ліквідуємо загрозу, яка вимагає рішучості, витривалості та тривалих зусиль. Армія готова до цього», –підсумував Замір.