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Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
Пезешкіан повідомив, що відповіді Ірану Ізраїлю будуть жорсткішими
фото: caliber.az

Пезешкіан: єдиним виходом із конфлікту з Ізраїлем є зупинка вогню

Єдиний шлях до закінчення ірано-ізраїльського конфлікту лежить через безперечне припинення вогню з боку єврейської держави, заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан у соцмережі Х. Також Тегеран вимагає від Тель-Авіва надійних гарантій неповторення агресії.

«Ми завжди прагнули миру та стабільності. Однак у нинішніх умовах єдиний шлях до завершення нав'язаної війни – це безумовне припинення агресії противника та залізні гарантії повного припинення авантюр сіоністських терористів раз і назавжди», – написав Пезешкіан.


Раніше заступник губернатора провінції Гілян Алі Багері повідомив, що ізраїльські збройні сили завдали ударів по території технологічного парку Сефідруд на околицях міста Решт на півночі Ірану, біля узбережжя Каспійського моря. Він уточнив, що напад стався рано-вранці 20 червня.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Він вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів, оскільки розташований у товщі гори, аби захищатися від авіаударів.

До слова, обережність президента США Дональда Трампа щодо атаки на Іран частково зумовлена ​​побоюваннями можливості створення «ще однієї Лівії» у разі повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Лідери європейських країн також попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав. 

Як відомо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї

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Теги: Ізраїль Іран президент влада соцмережі

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