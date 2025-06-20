Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем

Пезешкіан: єдиним виходом із конфлікту з Ізраїлем є зупинка вогню

Єдиний шлях до закінчення ірано-ізраїльського конфлікту лежить через безперечне припинення вогню з боку єврейської держави, заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан у соцмережі Х. Також Тегеран вимагає від Тель-Авіва надійних гарантій неповторення агресії.

«Ми завжди прагнули миру та стабільності. Однак у нинішніх умовах єдиний шлях до завершення нав'язаної війни – це безумовне припинення агресії противника та залізні гарантії повного припинення авантюр сіоністських терористів раз і назавжди», – написав Пезешкіан.

ما همواره در پی صلح و آرامش بوده‌ایم، اما در شرایط فعلی تنها راه پایان جنگ تحمیلی، «توقف بی‌قید و شرط» تجاوز دشمن و تضمین قطعی برای پایان ماجراجویی‌های تروریست‌های صهیونیستی برای همیشه است.

در غیر این صورت پاسخ‌های ما به دشمن سخت‌تر و پشیمان‌کننده‌تر است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 20, 2025



Раніше заступник губернатора провінції Гілян Алі Багері повідомив, що ізраїльські збройні сили завдали ударів по території технологічного парку Сефідруд на околицях міста Решт на півночі Ірану, біля узбережжя Каспійського моря. Він уточнив, що напад стався рано-вранці 20 червня.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Він вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів, оскільки розташований у товщі гори, аби захищатися від авіаударів.

До слова, обережність президента США Дональда Трампа щодо атаки на Іран частково зумовлена ​​побоюваннями можливості створення «ще однієї Лівії» у разі повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Лідери європейських країн також попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав.

Як відомо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї