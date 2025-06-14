Чи передавав Ізраїль Україні систему Patriot? Зеленський розставив всі крапки на «і»

Глава держави прокоментував заяву ізраїльського посла про передачу Україні системи ППО, які згодом спростували в Ізраїлі

Ізраїль не передавав Україні систему Patriot, про яку заявив посол Михаель Бродський. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Глава держави розповів, що Україна доповилась з Ізраїлем про відповідні системи ще до нападу ХАМАСу. Проте мова йшла не про Patriot, а про «Барак-8» – аналоги американським системам.

«Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою. Згодом ми отримали інформацію, що ми можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати – ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення», – розповів він.

У підсумку Зеленський зазначив, що цю систему Patriot на території України ще не бачили.

«Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав – так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила», – додав він.

Нагадаємо, раніше посол Бродський повідомив, що Ізраїль все ж передавав зброю Україні, попри поширену думку про відсутність військової допомоги з боку Єрусалима. – «Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні».

Проте Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла.