Комісія ООН уперше визнала удари РФ по енергетиці злочинами проти людяності

Україна сподівається, що висновки комісії стануть підставою для покарання військового та політичного керівництва РФ

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України вперше кваліфікувала систематичні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі як воєнні злочини та злочини проти людяності. Відповідні висновки представили під час офіційної презентації щорічної доповіді комісії у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постійного представника України при ООН Андрія Мельника.

За словами дипломата, нова доповідь стала важливим кроком у міжнародному документуванні злочинів Росії проти України. Особливе значення має те, що комісія надала правову оцінку систематичним атакам на енергетичну інфраструктуру.

Мельник наголосив, що Україна сподівається на використання висновків міжнародних експертів під час майбутніх судових процесів проти російських військових командирів та представників вищого керівництва РФ.

«Ми віримо, що ця доповідь ляже в основу майбутніх вироків не лише цим воєнним командирам, які дають накази про вчинення цих варварських воєнних злочинів, але так само і керівництву російської держави», – заявив постійний представник України при ООН.

Дипломат також подякував членам Незалежної міжнародної комісії з розслідування за їхню роботу та документування наслідків російських атак.

За словами Мельника, висновки комісії відображають масштаби руйнувань і страждань, яких зазнає Україна внаслідок російських обстрілів.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України займається встановленням фактів порушень міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини, пов'язаних із російською агресією.

Водночас висновки комісії не є судовим вироком. Вони можуть використовуватися для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України попередила, що через систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі українцям буде складніше пережити майбутню зиму. Тоді експерти наголосили, що атаки на енергооб'єкти погіршують умови життя цивільного населення, та анонсували представлення результатів розслідування в жовтні.