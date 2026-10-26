Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Комісія ООН уперше визнала удари РФ по енергетиці злочинами проти людяності

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Комісія ООН уперше визнала удари РФ по енергетиці злочинами проти людяності
Посол України в ООН Андрій Мельник анонсував можливі вироки керівництву РФ після доповіді комісії ООН
скриншот з відео

Україна сподівається, що висновки комісії стануть підставою для покарання військового та політичного керівництва РФ

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України вперше кваліфікувала систематичні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі як воєнні злочини та злочини проти людяності. Відповідні висновки представили під час офіційної презентації щорічної доповіді комісії у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постійного представника України при ООН Андрія Мельника.

За словами дипломата, нова доповідь стала важливим кроком у міжнародному документуванні злочинів Росії проти України. Особливе значення має те, що комісія надала правову оцінку систематичним атакам на енергетичну інфраструктуру.

Мельник наголосив, що Україна сподівається на використання висновків міжнародних експертів під час майбутніх судових процесів проти російських військових командирів та представників вищого керівництва РФ.

«Ми віримо, що ця доповідь ляже в основу майбутніх вироків не лише цим воєнним командирам, які дають накази про вчинення цих варварських воєнних злочинів, але так само і керівництву російської держави», – заявив постійний представник України при ООН.

Дипломат також подякував членам Незалежної міжнародної комісії з розслідування за їхню роботу та документування наслідків російських атак.

За словами Мельника, висновки комісії відображають масштаби руйнувань і страждань, яких зазнає Україна внаслідок російських обстрілів.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України займається встановленням фактів порушень міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини, пов'язаних із російською агресією.

Водночас висновки комісії не є судовим вироком. Вони можуть використовуватися для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України попередила, що через систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі українцям буде складніше пережити майбутню зиму. Тоді експерти наголосили, що атаки на енергооб'єкти погіршують умови життя цивільного населення, та анонсували представлення результатів розслідування в жовтні.

Читайте також:

Теги: ООН окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки
Біля кордону з Росією почалися найбільші в історії бригади НАТО військові навчання
Сьогодні, 10:36
За попередніми даними по заводу влучили чотири ракети
Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)
23 жовтня, 17:47
Ватажки російських терористів
Путін оголосив полювання на українську енергетику. Чому Кремль більше не приховує своїх планів
19 жовтня, 08:21
Адміністрація Трампа хоче змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі
США погрожують заблокувати постачання зброї Україні: деталі від FT
11 жовтня, 21:30
Пєсков, зазначив, що ЄС начебто «одержимий своєю мілітаризацією»
«Росія насторожі». Кремль відреагував на випробування Францією ядерної ракети
7 жовтня, 15:58
Сербський сепаратист Мілорад Додік подякував Трампу та Путіну за перемогу на спірних виборах у Боснії
Радники Трампа консультували проросійський уряд у Боснії – NYT
7 жовтня, 06:29
Любов Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати неповнолітнього онука
Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ
3 жовтня, 13:35
Після падіння літака на місці спалахнула пожежа
У Росії розбився Ту-95МС – носій крилатих ракет для ударів по Україні
29 вересня, 15:38
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
28 вересня, 21:00

Соціум

Комісія ООН уперше визнала удари РФ по енергетиці злочинами проти людяності
Комісія ООН уперше визнала удари РФ по енергетиці злочинами проти людяності
Італія підготувала військову допомогу Україні попри політичний скандал
Італія підготувала військову допомогу Україні попри політичний скандал
Сили оборони уразили майстерню БпЛА та вузол зв'язку під Мелітополем
Сили оборони уразили майстерню БпЛА та вузол зв'язку під Мелітополем
Українські полярники зафіксували температурний рекорд в Антарктиді
Українські полярники зафіксували температурний рекорд в Антарктиді
Росія завербувала тисячі африканців для війни проти України – Bloomberg
Росія завербувала тисячі африканців для війни проти України – Bloomberg
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
149K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
81K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua