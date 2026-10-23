Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)

За попередніми даними по заводу влучили чотири ракети

Під ударом опинилося підприємство «Протон» в Орлі, що виготовляє електронні компоненти, зокрема для російського ракетного озброєння

У російському місті Орел під удар потрапив завод «Протон», який виробляє електронні компоненти, зокрема для ракетного озброєння РФ. Після атаки над містом здійнялася хмара чорного диму. Відповідні кадри публікують місцеві жителі, пише «Главком».

Підприємство «Протон» спеціалізується на виробництві електронних компонентів. Його продукція, за наявною інформацією, використовується, зокрема, у виробництві російського ракетного озброєння.

Момент удару по заводу фото: Exilenova+

Ураження такого підприємства може вплинути на роботу ланцюгів постачання електроніки для російського військово-промислового комплексу.

Наслідки удару по заводу фото: соцмережі

Наразі інформація про масштаби пошкоджень заводу, можливі руйнування та постраждалих потребує уточнення. Також немає підтверджених даних про те, які саме виробничі потужності могли бути уражені.

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У російському місті Березники Пермського краю 23 жовтня повідомили про атаку на хімічний завод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухових речовин у РФ. Зокрема, підприємство забезпечувало азотною кислотою завод, що виготовляє тротил і гексоген для російської військової промисловості.