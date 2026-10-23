Головна Світ Політика
search button user button menu button

Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)
За попередніми даними по заводу влучили чотири ракети
фото: Exilenova+

Під ударом опинилося підприємство «Протон» в Орлі, що виготовляє електронні компоненти, зокрема для російського ракетного озброєння

У російському місті Орел під удар потрапив завод «Протон», який виробляє електронні компоненти, зокрема для ракетного озброєння РФ. Після атаки над містом здійнялася хмара чорного диму. Відповідні кадри публікують місцеві жителі, пише «Главком».

Підприємство «Протон» спеціалізується на виробництві електронних компонентів. Його продукція, за наявною інформацією, використовується, зокрема, у виробництві російського ракетного озброєння.

Момент удару по заводу
Момент удару по заводу
фото: Exilenova+

Ураження такого підприємства може вплинути на роботу ланцюгів постачання електроніки для російського військово-промислового комплексу.

Наслідки удару по заводу
Наслідки удару по заводу
фото: соцмережі

Наразі інформація про масштаби пошкоджень заводу, можливі руйнування та постраждалих потребує уточнення. Також немає підтверджених даних про те, які саме виробничі потужності могли бути уражені.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У російському місті Березники Пермського краю 23 жовтня повідомили про атаку на хімічний завод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухових речовин у РФ. Зокрема, підприємство забезпечувало азотною кислотою завод, що виготовляє тротил і гексоген для російської військової промисловості.

Читайте також:

Теги: ракетна атака росія війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тоді – усім по 1000 грн. Тепер – де взяти $27 млрд? Як за рік змінилася українська реальність
Тоді – усім по 1000 грн. Тепер – де взяти $27 млрд? Як за рік змінилася українська реальність
30 вересня, 22:33
За даними слідства, двоє людей могли кинути із автомобіля запальні суміші на будівельний майданчик
Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі
25 вересня, 19:30
Російські війська продовжують цілодобові атаки на українську інфраструктуру
Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков
29 вересня, 12:30
Триває 1679-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 08:26
Аеропорти Москви зіткнулися з масштабними збоями через атаку дронів
Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви
6 жовтня, 13:12
Міністр розповів про «рішучі обмеження на поїздки», щоб захистити Європу
Німеччина висунула Росії вимогу, пригрозивши обмеженнями
9 жовтня, 17:08
Російські атаки на Сумщину призвели до численних постраждалих
Росіяни завдали ударів по Сумщині: є загиблий та дев'ятеро постраждалих
6 жовтня, 08:32
Наслідки російського удару по Прилуках 7 жовтня
Білий дім відреагував на російський удар по Прилуках, де загинуло п'ятеро дітей
7 жовтня, 21:59
Папа Римський після операції на легені провів переговори із Путіним
Папа Римський після операції на легені провів переговори із Путіним
16 жовтня, 18:51

Політика

Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках
Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках
Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)
Місто огорнула хмара чорного диму. Атаковано завод РФ, який працює на ракетну програму Кремля (відео)
Масована атака дронів на Москву: Кремль оточили військові та системи ППО (відео)
Масована атака дронів на Москву: Кремль оточили військові та системи ППО (відео)
Президент Румунії звинуватив РФ в ударі по судну в Чорному морі
Президент Румунії звинуватив РФ в ударі по судну в Чорному морі
Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках – Білий дім
Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках – Білий дім
Болгарський ексміністр оцінив візит Буданова до Софії
Болгарський ексміністр оцінив візит Буданова до Софії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua